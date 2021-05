Bilo mu je zabavno gledati bivšu suprugu u ovakvoj situaciji!

Reper Stefan Đurić Rasta okončao je brak sa pevačicom Anom Nikolić, ali među njima i dalje vlada poštovanje i velika ljubav, a kako je reper već ranije izjavio rastali su se radi sveopšte dobiti. Tokom svog gostovanja u jednoj emisiji, Rasta se prisetio jedne od nesuglasica sa bivšom suprugom, kada je nastalo čuveno „Ja sam p*čko, Ana!”

Naime, kako je Đurić izjavio, on se nije javio na telefon Nikolićevoj, što je njoj dalo povoda za bes, te mu je izgrebala skupoceni automobil.

– Situacija je bila dosta smešna. Ja nikada neću zaboraviti, posto ja nisam bio tu uopšte, najsmešniji mi je momenat bio života kad sam vratio kamere da vidim kako se to dešava. To je dosta krimi momenat. Ona je došla u spavaćici. Ja se nisam javljao, to je bilo dovoljno. Sela je na taksi, čak je i taksista čekao. Imala je saradnika u tom kriminalnom delu. Čak je i taksista čekao da se to desi. Gledao sam snimak, to nije trajalo ni jedan minut. Profi izvedeno, verovatno je imala iskustva pre toga. Neverovatna scena koja je meni u tom momentu bila smešna i nije bolna šteta koja je nadoknadiva – zaključio je Rasta.

Rasta se prisetio i dana kada je potpisao venčani list i oženio se Anom.

– Mi smo bili u vezi koju smo dosta dobro krili, bez obzira na to što su sva svetla bila na nama i što se svaki naš korak pratio. Mi smo se samo jednog dana obukli, otišli do opštine i uradili smo to. To je bila moja vizija prave ljubavi – tu ne mora da bude mnogo ljudi, stolovi od zlata, nego da prosto bude suština. Neverovatan je momenat da upravo od kad smo kročili u opštinu – ušli smo potpuno inkognito, a izašli smo kao „vest godine”. To mi nije prijalo, ali sam se brzo navikao na to – objasnio je Đurić.

Autor: M.M.