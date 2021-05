Bilo je burno!

Kao i svakog petka, sinoć se u "Zadruzi" odigrala još jedna emisija "Nominacije". Voditelj Darko Tanasijević je ušao u Belu kuću, kako bi zadrugari mogli da glasaju za jednog od dva potrčka koje je na to mesto postavio ovenedeljni vođa Kristijan Golubović. Potrčci su bili Mina Vrbaški i Filip Car.

Većina zadrugara dala je glas Filipu Caru, te je on tako postao prvi nominovani takmičar za izbacivanje ove nedelje.

Darko je zatim podigao četitir takmičara koji su ove nedelje dobili najmanja SMS glasova - Anju Todorović, Natašu Radan, Teodoru Bilanović i Jovana Cvijetića Cveleta.

Zadrugari su se šokirali kada su saznali da je Teodora ta koja je dobila najmanju podršku publike ove nedelje. Ona će se u nedelju u duelu boriti sa Carem, a svi čekaju da vide ko će imati veću podršku.

Odmah nakon nominacija počela je i "Igra istine", a prvo pitanje dobio je Milan Janković Čorba, Teodorin, od nedavno, bivši dečko. On se od svih zadrugara najviše šokirao zbog pevačicine nominacije. Emocije su ga savladale i priznao je da se kaje zbog ponašanja koje je dovelo do njihovog raskida, a naročito zbog toga što će Bilanovićeva možda otići, a poslednje dane su proveli tako što su se ignorisali.

Čorba je čak poslao javni apel Drvetu mudrosti. Reper je istakao da bi voleo, ukoliko se desi da Teodora bude ta koja ispadne, da on odradi neki zadatak, kako bi pevačica mogla da ostane.

Čorba je potom podigao Teodoru, koju je upitao da li bi volela da ostane.

Ostala bih samo zbog tebe, ali da ne bude taj tvoj lažni ponos. Ti si mi bitan - rekla mu je Bilanovićeva.

Njih dvoje su imali emotivan trenutak na stepeništu ispred Bele kuće. Reper je bio vidno uznemiren, te je sve vreme uzdisao, dok je Teodora sedela na njegovom krilu i tešila ga. Nakon ovoga su porazgovarali o probelima u odnosu, a Čorba joj je priznao da je voli.

Ja tebe volim, ti znaš da te volim i znam da si malo razočarana, ali te stvarno volim! Ja znam da ti mene razumeš i znaš sve! Ali ja ne znam šta treba da radim? - rekao joj je Čorba.

Bio si sasvim u redu sa svim, ali je trebalo da uzmeš od nekoga savet! Kako ja znam da se ponašam u svakoj situaciji, ali ne možeš uvek da se ponašaš tako da te boli k*rac i posle se osećaš tako loše. Nisam ti ništa dramila, zabranjivala i slično što je loše po tebe, a ispada da sma ja babaroga i da od mene ne smeš ništa, a ti si deset puta gori od mene - govorila mu je Teodora.

Za to vreme u Beloj kući se diskutovalo o vrelim akcijama koje imao Filip Car. Podsetimo, pre nekoliko nedelja je on izjavio da je bio intiman sa 4 zadrugarke, a zadrugari nisu tačno znali ko su devojke koje su imale s*ks sa njim. Tada se najviše polemisalo o Milici Kemez, pošto je Car pre "Zadruge" bio kod svoje rodbine u Novom Sadu. Lepi Mića je posumnjao i da je Monika Horvat imala sa njim odnose pre "Zadruge", ali mu se Car zakleo da se to nije desilo. Filip je još jednom odbio da otkrije imena, te je ova tema i dalje misterija.

Kristina Spalević je progovorila o aferi sa oženjenim Kristijanom Golubovićem. Pevačica je otkrila cimerima da Kristijan i ona neže donositi nikakve odluke o ulasku u vezu, sve dok on ne popriča sa svojom suprugom Ivanom.

Lepi Mića je produbio konflikt između Miljane Kulić i Ermine Pašović. Pevač je upitao Erminu zbog čega je namerno provocirala Miljanu kada joj je stiglo pismo i poklon od majke Marije Kulić. Mića je istakao da je Ermina rekla da je to oproštajno pismo, zbog čega je došlo do nove svađe, koja će tokom jutra eskalirati.

Nadica Zeljković, koju je ovih dana Nenad Aleksić Ša napadao zbog toga što je previše blaga kada komentariše odnos Kristine i Kristijana, razvezala je jezik pred svima i osudila Golubovića zbog javnje preljube. Ona je čak istakla da je Kristijan gori od Ša.

Golubović je otkrio još detalja o svom braku, pa dodatno objasnio zadrugarima zbog čega je svoju suprugu prevario sa Kristinom.

Ja je volim, ali znam kakva je i pravila je scene od nepostojećih situacija, a zamisli sada posle ovoga. Ovo sam uradio da bismo stavili tačku na mrcvarenje ono napolju, a bilo bi loše da upadne u hotel i nahvata me sa nekom, ali ovo je bila prilika. Emocija postoji, dobar sam muž i da mi bilo šta kaže ja ću uvek biti tu za nju i dete, ne može tako da se lako kaže ona nije kriva i ostala je ista kao i pre, ja sam napravio taj korak, ali će me možda koštati svega lepog što smo imali, i javno joj se izvinjavam i ako može neka shvati, ali ako ne može - shvatam! Ja sam na ovaj loš način pomogao i sebi i njoj, ali ona je tiha, čista, umiljata, dobra majka, ali me nikada nije razumela i bila tu da me prati i sve je to presudilo. Ja njih dve mogu da gledam ceo život kao potok kako ide, ali i ja želim da se okupam u potoku, jer život mora da se živi, a mene je bolelo jer sam živeo kao u crkvi, ja sam sve potencirao, ali želim da mene neko povuče za ruku! Ona može da oprosti, ali bi mi zvocala do kraja života i j*bo, ne j*bo isto mi je! Neće, ona je kao njena majka zadrta je i patrijahalna, ali posle mene neće imati muškarca znam je ja, zauvek će biti sama! - rekao je Kristijan.

Potom je u Beloj kući došlo do pravog haosa. Ana Bulatović je ponovo zamerila Mišelu Gvozdenoviću zbog toga što ne sme da se suprotstavi Čorbi, za sve uvrede koje mu je izgovarao tokom poslednjih meseci, kao i to ćuti Kristijanu Goluboviću.

Ana je zamerila Mišelu najviše što je nju napadao kada je stala u njegovu odbranu, a nije smeo da bude oštriji prema Kristijanu i Čorbi.

Zbog ovoga je došlo do žestoke svađe između Ane i Čorbe, tokom moje je ona nasrnula na Čorbu.

Mina, koja je priznala da je sa Filipom terala inat Mišelu zbog toga što nije želeo da prizna vezu, otvorila je dušu zadrugarima i otkrila da li je zauvek završila sa Carem, kao i kako će se odnos sa pevačem razvijati.

Jeste, gotova je ta priča sa Carem. Sa Mišelom ne nadam da će biti super. Ja ću dati sve od sebe da nam bude lepo. Mora da se povrati poverenje, a nadam se da će biti nešto više u našem odnosu. Ja volim pogrešne stvari, tj volela sam, a sada ću da volim normalne stvari. - rekla je Mina.

Car je otkrio da je spreman da bi pristao da bude u vezi sa Aleks, samo kako bi kupio mir, a ona mu je poručila da nikada ne bi bila sa njim.

Zadrugari su zatim želeli da saznaju da li Kristina i Kristijan planiraju ozbiljnu budućnost ili su samo kombinacija.

Može da bude sve i svašta, naravno da mi smeta sa kim je bola pre i sve zavisi kada se prave deca, ulazi u vezi i venčava. Ona mi je pravi prijatelj, i po tome smo se skontali, ali posle onog sinoć idemo napred jer smo uradili šta smo uradili. Ona je na drugoj obali i sve je sveže, ali videćemo se negde i odličan je čovek i devojka ako i to da ima sve kvalitete da me prati i zatrudni, ali to je jako komplikovano - rekao je Kristijan.

Ja sebe mogu da vidim pored njega, on kaže kako sam zaljubljena i mlada sam, ali ja nisam neko ko mašta. Što se tiče mojih, koliko god mislim da je njima kombinacija sa Carem, ali moji su mlađi od Kristijana, ali moram da kažem da sma imala jednom dečka koji je bio malo stariji, i nije ga mirisao jer je bio deset godina stariji. Sa mojim tatom imam drugarski odnos, tako da ne brinem jer sam uvek bila tatin sin! - dodao je Kristina.

U međuvremene se u spavaćoj sobi desio kolaps. Ermina Pašović je saznala da joj je Miljana uzela cigarete, pa ju je napala. Kulićeva je tvrdila da je to uradila jer je Pašovićeva prethodno njoj ukrala cigarete, a Ermina je govorila da je to uradi Fran. Ermina je nasrnula na Miljanu, a obezbeđenje je uletelo u Belu kuću.

Za to vreme je za crnim stolom nastao novi haos kada se povela priča o mogućoj trudnoći Sanje Stanković sa Filipom Carem. On je priznao da je hteo da ima razgovor sa Sanjom, a ona mu je poručila da je već mogao da ga ima da je hteo, ali kako je test negativan, ona ne želi da priča sa njim. Matora je uskočila u raspravu i napala bivšu devojku da pravi priču.

Igra se završila, zadrugari su u miru podelili picu, i svako se povukao na svoju stranu. Najzanimljivije je bilo u hotelu, gde su Kristijan i Kristina imali novu vrelu akciju.

Zadruga 4 - Vrela akcija Kristijana i Kristine - 15.05.2021. pic.twitter.com/s7yRqOaVO6 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 15. мај 2021.

Zanimljivo je bilo u u krevetu Mine i Mišela, koji su obnovili ljubavni odnos nakon što je Vrbaški priznala da je sa Carem samo terala pevaču inat. Mina i Mišel su razmenjivali nežnosti, a zatim zaspali zagrljeni.

Autor: M. P.