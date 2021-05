Elektra Elit u provokativnom izdanju prošetala Baščaršijom, pa izazvala opštu pometnju! Svi u ŠOKU I NEVERICI gledali u transrodnu pevačicu! (FOTO)

Intrigira i izaziva ogromnu pažnju gde god se pojavi!

Transrodna pevačica Elektra Elite boravila je nedelju dana u Bosni i Hercegovini, gde je spojila lepo i korisno. Povod njenog odlaska tamo bila je promocija nove pesme "Da se gazimo" koju je izdala za švajcarsku produkciju "Two louder", a slobodno vreme iskoristila je za odmor. Budući da su u Sarajevu mnogi imali predrasude o njoj zbog njenih jasnih stavova i otvorenoj podršci o legalizaciji prostitucije u mnogim državama, ona je ipak dočekana raširenih ruku. Čak i oni koji nisu imali lepo mišljenje o njoj, promenili su ga u sekundi.

Dokaz tome je presrtetanje tokom šetnje centrom grada i Baščaršijom, gde su je mnogi zaustavljali i tražili fotografisanje. Šta više, starosedeoci grada otvoreno su joj govorili da je Elektra razbila predrasude o mnogim temama, te da je postala jedna od omiljenih javnih lica.

Pevačica je iskoristila priliku da obiđe i Mostar, Trebinje, Konjic i druge gradove Bosne i Hercegovine, gde je uživala za sve pare. A kada je reč o galantnosti, i tu je pokazala da je pravi džek s obzirom na to da je konobare po restoranima čašćavala i po 100, 200 maraka.- Uživala sam. Prvi put sam u Sarajevu bila prošle godine u avgustu. Tada sam bila tri dana i nisam stigla da vidim i osetim narod i lepote grada. Ovog puta je bilo drugačije. Ljudi su me prepoznavali na ulicama, prilazili, popričali... Iskreno, nisam se nadala da sam i tamo prepoznatljiva. Nisam naišla ni na jedan negativan komentar, niti bilo kakvu uvredu. Naprotiv, toliko ljubaznosti i gostoprimstva u životu nisam osetila. Policijski čas je svako veče od 23 sata, ali ni to mi nije smetalo jer sam bila u predivnom luks hotelu i ništa mi nije falilo - rekla je pevačica i dodala da je gostovala u nekoliko TV emisija.- U jednom danu sam dobila nekoliko poziva za gostovanje, pa sam se tako i odlučila da odem u Sarajevo i ispoštujem medije, koji su uvek prema meni bili korektni. Imala sam tri, četiri snimajuća dana, a ostatak sam iskoristila samo za sebe - rekla je Elektra Elite, koja je završila još jednu pesmu pre nekoliko dana u studiju poznatih repera u Sarajevu.

Autor: M.K.