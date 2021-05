PUKLA 23.000 EVRA NA PLASTIČNE OPERACIJE?! Ana Korać konačno priznala istinu o vađenju rebara, a tek da čujete šta joj majka kaže

Godinama unazad se u javnosti spekuliše o iznosu novca koji je Ana Korać utrošila na brojne estetske korekcije, a sada je rešila da prizna istinu.

Najpre se osvrnula na tračeve da je za promenu svog "ličnog opisa" dala više od 23.000 evra.

Odakle ljudima tolika cifra, odakle ljudima da sam vadila rebra, odakle 23.050 evra, ja to pročitam i crknem od smeha. Mama me zove i kaže: "Jesi videla šta su sad objavili?" ja kažem: "Videla sam, i?" Mene to ne dotiče - kaže Ana i objašnjava:

- Drugo je kad uradiš operaciju, kad ideš pod totalnu anesteziju, to su grudi, to je nos. A to ako ti uradiš neke tretmane za lice, neke sitne stvari, to rade devojke, 21. vek, to je normalno.

Takođe, poriče da je vadila rebra da bi imala uži struk.

- Ja nemam struk, nema to potrebe da radim.

Oko bilo kakvih intervencija konsultuje se sa mamom i drugarima:

- Tu se sa drugarima konsultujem, govore mi da ne radim i sa mamom, kad se bocnem. Mama mi kaže "Sad si to uradila i nikad više" - zaključila je Ana.

Autor: D.T.