PARA NA PARU IDE Muž Nade Topčagić dobio POLA MILIONA na igrama na sreću! Sve već potrošio: 'Taman sam vratio dugove'

Zlatko Đorđević, suprug Nade Topčagić, osvoji je čak 500.000 dinara na igrama na sreću!

On je, naime, uplatio tiket od 200 dinara i dobio čak pola miliona dinara!

- Jeste, dobio sam novac. Ja godinama igram igre na sreću. Nisu to neke pare, ali vratio sam dugove. Bio bih srećan da sam dobio na lotou, a ovako 500.000 dinara nije ništa. Od toga sam platio porez 20 odsto, platio majstore i sve ode. Sad čekam da dobijem sedmicu na lotou. Eto, pre nekoliko godina komšija dobio 2,5 miliona evra, živeli smo zid do zida, to je dobitak, a ovo što ja dobio je ništa - kaže Zlatko, dok je Nada bila neobaveštena - za ovo je saznala od novinara.

Ja pojma nisam imala. On je čovek koji veruje u sve: loto, bingo, ma sve igre na sreću. To je bilo kad smo krenuli na more i svratili do Bajine Bašte. Ja rekoh: " Ma , gde ćeš sad da plaćaš", ali eto on je uplatio i dobio. Ja u to ne verujem. Igrala sam nekoliko puta i ništa nisam dobila. Moj Zlatko bude srećan i kad dobije zamenu. Malo li je na ovu skupću i vreme - kaže pevačica.

Autor: D.T.