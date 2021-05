ZAPALILE ROTERDAM! Uraganke sa Marijom Šerifović napravile 'BOOM' na društvenim mrežama! Evo kako se srpska delegacija zabavlja! (FOTO+VIDEO)

Hit!

Srpska pobednica Evrovizije i pevačica Marija Šerifović stigla je sinoć u Roterdam i pridružila se popularnoj grupi "Hurricane", predstavnicama naše zemlje na ovogodišnjem prestižnom takmičenju.

Naime, devojke su danas na pikniku u Amsterdamu, a po svemu sudeći, one itekako uživaju zajedno, a sada su to ovekovečile i zajedničkim selfijem na kojem poziraju srećno i zadovoljno, dok je Šerifovićeva to podelila i sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Ono što je izazvalo opšti smeh i napravilo pravi "boom" na društvenim mrežama jeste klip u kom Ivana Nikolić govori Šerifovićevoj da će joj "dati". Video je nastavio da kruži interenet, a možete ga pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: P.R.