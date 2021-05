Nisu znali šta ih je snašlo!

Vesna Đogani osvrnula se na veliki skandal – kada se pročulo da joj Đole nije veran, pošto je bio „upecan” od strane ekipe „Paparaco lova” dok se ljubio sa, tada, javnosti nepoznatom ženom u kolima. Pevačica nije krila koliko ju je to zateklo, a onda je i naglasila da glavnim akterima zbog svega tek nije lako, jer je, prema njenim rečima, u pitanju montaža.

– Bila sam šokirana, iznenađena, bilo mi je neprijatno. Porazgovarali samo i stavljena je tačka na tu temu. Moramo da se objašnjavamo, nijedan demant tu ne pomaže. Dužna sam da dam izjavu da je to pokušaj neke montaže i pravljenja drame, skretanja pažnje. Nas dvoje imamo iskren odnos 20 godina, najiskrenije sam ga pitala da li ima nešto da mi kaže. Dala sam mu prostor, on je rekao da ne zna o čemu se radi i da me nije prevario i grlio i ljubio drugu ženu. Poljubac se desio, gospođa je naša saradnica, u tom momentu mu se zahvalila i to je bio poljubac u obraz. Ljudi koji montiraju, kada se snimak uspori taj snimak deluje tako kako je izgledalo. Kada su nastavili iznova sa tim poljupcem, gledala sam i rekla Đoletu da sad i ja verujem… Dobro znam Đoleta, ovde se ne radi o prevari, sigurna sam da toga nema, energetski su različita bića, ona nama pomaže poslovno. Pojavljuju se ružni komentari, da je baba, što vređa sve nas – ističe ona.

Sporni poljubac uneo je nemir i u porodicu njihove saradnice, za koju se sumnjalo da je denserova ljubavnica.

– Prouzrokovalo je mnogo posledica, ne razmišljaju o gospođi koja ima svoju porodicu i znaju da nije takva. Nije ona ljubavnica i ostalo. Srećom, u tom momentu je bio raspust, glupo bi bilo da mom sinu neko komentariše, on je u pubertetu. Stavlja se porodica pod znak pitanja. Prevaru ne bismo oprostili ni jedno, a ni drugo – tvrdi Vesna, koja je nedavno, inače, imala onlajn koncrt.

– Ja u Srbiji nisam nastupala godinama, imali smo rekordni broj gledalaca, aplauz za mene. Ja sam izašla i pevala i razmišljala šta ako ovo niko ne gleda, a ja tu igram i lomim se. Rekla sam da ja to mogu – pohvalila se, a onda i brzo vratila na goruću temu: Ja sam sa Đoletom 20 godina u grupi, a Maja je sa nama isto toliko godina. Sada moramo da sredimo odnose, on se baš iznervirao, kao i njen muž. Đole je sada počeo da snima stihove. Javila mi se Slađa Alegro, influenseri i jutjuberi… Šta vas briga koga on ljubi, pustite čoveka na miru! (smeh) – zaključila je pevačica.

