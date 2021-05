Zavrteće vam se u glavi kad čujete šta se sve nalazi u sklopu njihovog novog luksuznog doma!

Pevač Haris Džinović nedavno se sa porodicom uselio u svoju vili na Senjaku koju je gradio od 2017. godine. U ovaj projekat pevač je uložio, kako se pisalo, oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog doma, o čemu je i pevač pričao javno.

- Stalno menjam. Nisam arhitekta, nisam građevinski inženjer, ni statičar. Ne čitam nacrte, ni planove. Vidim kada je nešto izgrađeno i onda reagujem. Kažem im: “Srušite mi ovaj zid jer mi se ne sviđa, dajte mi neki drugi, proširite mi garažu da ne ulazim kroz iglene uši”. To su sasvim normalne promene tokom gradnje, ne razumem što bih zbog toga bio težak. Plaćam to i želim da izgleda kako hoću. S druge strane, arhitekta i inženjer grade to i odoše, a ja ostajem tu. Znači, gradim za sebe, a ne za njih - ispričao je Haris jednom prilikom.

O sadržajima koje nudi ovaj privatni dom mnogima se zavrti u glavi na samu pomisao šta sve poseduje. U donjem nivou kuće, koju je sada Haris izgradio, nalaziti se ogroman bazen, u čijoj blizini će biti smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće, sa ozvučenjem kako zaslužuje pevač ovakvog glasa je muzički studio.

Haris navodno nije želeo da propusti priliku, kada već gradi vilu po svojoj želji, da nema svoj studio poput mnogih muzičara. Kao veliki poznavalac nota i vrstan muzičar, to je bio početni uslov kada se pravio projekat kuće.

- Kako vila ima više od 930 kvadratnih metara, bilo je sasvim izvesno da će se naći prostor i za njegov studio. To će najverovatnije biti na drugom spratu uz svu potrebnu zvučnu izolaciju kako pevanjem ne bi narušio mir u kući ukoliko mališani žele da uče. Vrata njegovog studija biće otvorena i za njegove kolege. Oprema stiže iz muzičkih kuća koje opremaju najbolje svetske studije - rekao je izvor svojevremeno.

- Veliki dnevni boravak, brojne sobe, hodnici i dečije sobe, opremljene po želji Đine i Kana, biće samo deo onoga što će činiti ovaj dom, koji je Haris posle dugo godina na estradi odlučio da sebi priušti. U kući je takođe urađena teretana, sala za proslave, spa centar- rekao je tada izvor.

Pošto je godinama živeo u Francuskoj, Haris je, prema pisanju medija, došao na ideju da neke komade za dom pronađe u Parizu, mestu gde je pre mnogo godina držao svoj restoran.

- Haris ima prefinjeni ukus i unapred je znao da će komade nameštaja za neke njemu bitne kutke poručiti upravo iz Francuske - istakao je tada izvor blizak ovoj porodici.

Autor: M.K.