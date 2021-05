Ipak će jutro promeniti sve.

Svake srede, u dobro poznatom terminu, voditelj Milan Milošević dolazi u Belu kuću, kako bi zadrugarima preneo glas naroda i obelodanio sve ono što su skrivali jedni od drugih.

Od samog starta, Jovana Ljubisavljević je bila pod pritiskom javnosti, ali i zadrugara, koji su samo pogoršavali njenu situaciju i prozivke koje je dobijala na račun njenih izjava. Ona je pokušala da se brani, ali to je bio još veći podstrek ukućanima da komentarišu kako se stalno pravda, te da nikad ne govori konkretno.

Njena titula koja ju je uvek pratila, nije joj dozvoljavala da pravi greške i ispade, pa je i dan danas kritikuju ako od nje čuju ili vide nešto neprimereno. Misica je zatim počela da priča kako je ljudi nepravedno napadaju i da trpi više od ostalih zadrugara, pa se izinatila i poručila da će je videti u najgorom izdanju ubuduće. Čak je i Stefan zbog nje dobio epitet nasilnika, a vrhunac cele priče je bio kada je saznala da je i ona dobila najgoru uvredu do sad od njega.

Naime, pošto ju je Stefan Karić nazvao ku*vom raspalom, a zatim i nimfomankom, misica je bez razmišljanja otišla do sobe, a zatim uzela sve slike i zajedničke uspomene, i bacila kroz prozor.

Nenad Aleksić Ša je, s druge strane, ovih dana dobijao pohvale od zadrugara, a svi su primetili da je svežiji i raspoloženiji, pa su aludirali na to da je Tarino odsustvo razlog tome. Međutim, pitanja gledalaca su ga malo i poremetila, pa je morao da pravda svoje druženje sa Paulom Hublin, a onda počeo da razmišlja i o tome šta bi radio ako bi ga Tara ostavila. Ipak, veličao je svoju ljubav sa njom kao i uvek, te još jednom pokazao da se nije pokajao zbog razvoda od bivše žene.

Drama između Aleksandre Nikolić i Filipa Cara je nastavljena i sinoć, a ona je tvrdila da je on gaji emocije prema njoj, ali da neće da ih prizna zbog situacije sa Sanjom Stanković. Ona je nastavila da ga urniše komentarisanjem i pričom, da je on u jednom trenutku rekao da mu je dosta žena, a onda i pokušao da kupi mir sa Aleks kako bi zaćutala. Poslednja opcija mu je bila da izađe iz izolacije, kako bi malo ohladio glavu, ali pratila ga je svuda, te toliko izmorila da je zaspao brzo.

Maja Marinković je takođe bila tema sinoćne emisije, a njeno ignorisanje Marka Janjuševića Janjuša je prestalo nakon ponoći, pa je jedva dočekala da ode do izolacije kako bi popričala sa njim. On je bio osuđen od strane zadrugara da glumi i hvata kadar kada s svađa sa Majom, pa je ušao i konflikt sa Draganom Mitrović koja je branila svoju drugaricu. On i dalje nije priznao da pati za Majom otkad nemaju kontakt, što je pokušao i njoj da objasni kada je pokušala da legne pored njega, kako bi se pomirili. Ona nije odustajala do sitnih sati, a ujutru je i bila brzo na nogama, kada ju je sačekalo iznenađenje u frizerskom salonu, nagrada za ispunjen tajni zadatak.

Autor: I.P.