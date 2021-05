AMAR GILE ODBIO DA PEVA SA JADRANKOM! Oglasio se njegov menadžer: 'Otkazali smo nastup!' Na njegovo mesto došao drugi pevač! (FOTO)

Ne želi da bude stavljen bilo kakav politički kontekst.

Jadranka Barjaktarović zapevaće 21. maja, na Dan nezavisnoti Crne Gore, u jednom hotelu u Podgorici, a kako pišu mediji prilično je nezgodno bilo doći do pevača koji će pristati da tog dana nastupi sa njom.

Naime, kako priča izvor, prvobitno je za taj dan najavljeno da će pevati Jadranka Barjaktarović i Amar Gile Jašarspahić, ali je to promenjeno.

- Menadžer Amar Gileta prvo je pristao na nastup, ali su isti ubrzo otkazali. Koliko znam, neće da budu stavljeni u bilo kakav politički kontekst, niti da se priča da je Gile pevao sa Jadrankom baš na taj dan, pogotovo ne nakon svega što je bilo, vezano za njen veliki kiks vezan za Srbiju - kaže izvor ovog portala, misleći na žurku na kojoj je Jadranka pevala "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije".

- Gile je sklonjen sa najavnog plakata, a stavljen je Šerif Konjević, koji je pristao da peva. Međutim, znam da se pričalo da se čak, navodno, i on dvoumio, ali kako stvari stoje - pevaće - objašnjava sagovornik.

- Očigledno su birani pevači koji nisu iz Srbije. Malo je čudno to što Šerif dugo nije pevao u Crnoj Gori, bar ne da znamo da je imao neki koncert - dodaje sagovornik.

Ovim povodom oglasio se i Giletov menadžer, koji je potvrdio da je otkazao nastup.

- Nismo znali da je to u vezi toga. Mi ne želimo ni na čiju stranu da stajemo. Gile nije političar, nego pevač. Bilo ko da je nazvao od političara, mi ne bismo pevali. Ja sam to otkazao i to je to - rekao je Giletov menadžer Toni.

Šerif Konjević se za sada nije oglašavao ovim povodom.

Podsetimo, Jadranka je, nakon što je pevala sporne stihove, pokušala da dođe u Srbiju, ali je vraćena sa granice.

Autor: M.M.