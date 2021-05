Spremala mu je iznenađenje...

Muzička legenda Đorđe Marjanović danas je ispraćen na večni počinak u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju uz prisustvo porodice, prijatelja, pojedinih kolega i poštovaoca njegovog lika i dela.

Pevačica Zorana Pavić pojavila se u crnini na Marjanovićevoj sahrani, a tugu nije mogla da sakrije. Ona je u intervjuu za Pink.rs progovorila o poznanstvu sa muzičkom zvezdom, te se prisetila njihovih zajedničkih trenutaka.

- Imala sam tu privilegiju da budem gost sa njegovom grupom na njegovoj zadnjoj turneji u Sovjetskom Savezu, beše davno... Dok sam živa pamtiću to, proveli smo tamo dva meseca. Bila je to jedna velika i ozbiljna turneja, imali smo nekad i po tri koncerta u danu. Dragi Đorđe se isto davao na prvom, kao i na trećem koncertu. To je jedna neverovatna energija - otkrila je Zorana za Pink.rs i otkrila kako je želela da iznenadi Marjanovića.

- Pre dve godine kada sam imala koncert sa njegovim sinom Markom sam se dogovorila da mu spremimo iznenađenje. Nije nam se dalo, sve smo se bili dogovorili. Dan uoči koncerta završio je u bolnici, nije se dalo. Hvala Bogu, izašao je tada iz bolnice, oporavio se. Mi smo tu pesmu otpevali i ja sam poslala to Marku da mu pusti i bilo mu je drago. Prenela sam mu tu pozitivnu energiju kada se nije osećao dobro - kaže pevačica i dodaje:

- Zna se koliko je bio obožavan. Imala sam priliku da vidimo snimke kako ga voze atletskom stazom i on maše publici. Pamtiću dok sam živa kad je došao na moj koncert u Sava Centru. Umeo je da ispoštuje. Bio je i u našem kabareu. On je u jednom momentu izašao, a mi smo hteli da otpevamo nešto da ga ispoštujemo, a on je otpevao ''Zvižduk'', ostavljao je srce na sceni - rekla je Pavićeva i dodala:

- Naslušala sam se mnogo anegdota i lepih priča od njega. Imao je veliku tremu i on to nije krio, hvala mu za sve lepo što je uradio za mene i moju grupu - završava Zorana.

