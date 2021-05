MORAĆE DA NAĐE MIR IZA REŠETAKA! Nakon SKANDALA sa Janjušem, Maja završila u ZATVORU, on pokušao da se smiri na OVAJ način! (VIDEO)

Prevršili svaku meru.

Maja Marinković i Janjuš od sinoć vode rat na imanju. Zadrugari su danas imali nekoliko brutalnih okršaja, a poslednji se desio kada se Janjuš probudio. Naime, on je obećao Maji da će raditi sve isto što i njemu radi. Počeo je od uništavanja stvari, a zatim ju je svuda pratio. Nakon brutalnih uvreda i bacanja mede Jaška u bazen, Maja je Janjušu pocepala majicu. On je krenuo do radionice da joj uništi garderobu.

U radionici je došlo do skandaloznog sukoba, kada je Maja udarila Janjušu šamar, a on je njoj zavrnuo ruku. Obezbeđenje je uletelo i razdvojilo ovo dvoje zadrugara, koji su i dalje pokušavali da nasrnu jedno na drugo i to preko pripadnika obezbeđenja.

Kako ne bi dolazilo do daljih skandala, Janjuš je otišao do dvorišta da se smiri, dok je Maja završila u zatvoru.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.