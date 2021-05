Nikolija objavila fotku GOLIŠAVOG RELJE, pa ga pozvala na ovo! Šok! (FOTO)

Da li će se desiti?

Pevačica Nikolija Jovanović i njen suprug Relja Popović imaju veoma skladan brak, koji čuvaju daleko od očiju javnosti. O njihovom privatnom životu se malo toga zna, a ono o čemu u poslednje vreme bruje svi jeste da je pevačica ponovo u drugom stanju. Međutim, glasine o trudnoći njih dvoje još uvek nisu potvrdili.

U međuvremenu oni očigledno uživaju u životu, pa je tako Nikolija objavila fotku na kojoj je Relja u kupaćem kostimu na moru. Pretpostavlja se da je ova fotografija nastala ranije, pogotovo što je pevačica svom mužu postavila kratko i jasno pitanje.

- More? - upitala je Nikolija i označila svog supruga na slici, verovatno aludirajući na to da želi da odu na more.

Da li će je Relja odvesti na more, ostaje da vidimo.

Autor: N.V.