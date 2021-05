NIJE MU PRVI PUT DA IMA PROBLEME SA ZAKONOM! Đani je danas završio u policiji, a evo zašto su ranije zbog pevača morali da reaguju organi reda!

Baš nema sreće!

Pevač Radiša Trajković Đani danas je glavna vest u svim domaćim medijima. Naime, kako je Pink.rs prvi pisao, pevač je završio u policijskoj stanici, a onda se njegova supruga Slađa Trajković oglasila za naš portal i otkrila o čemu se radi.

- Ma obična glupost, u pitanju je saobraćajni prekršaj, ništa više. To je kazna koju je dobio, a koja je plaćena, ja imam sve papire, on ima u telefonu da je platio, nego se sad pravi samo drama. Nismo mi... Da ne pričam sad mnogo. Nije došla policija u stan da ga hapsi, on je otišao sam u stanicu da razreši sve to - rekla je Slađa za Pink.rs.

Međutim, ovo nije prvi put da je Đani imao problem sa zakonom. Naime, tokom vanrednog stanja prošle godine, Đani i njegova supruga Slađa, kao i sin Miloš su uhapšeni jer su prekršili mere koje su bile propisane.

Prema informacijama koje su dospele u medije, Đani i članovi njegove porodice prekršili su i zabranu kretanja za vreme policijskog časa, ali i zabranu okupljanja i, kako se navodi, boravili su u lobiju jednog hotela u kome je ukupno bilo 23 ljudi. On je tada dobio kaznu kućnog pritvora od tri meseca.

Poslednje što se pominjalo u medijima nije direktno bilo vezano za pevača, ali jeste za njegovog poslovnog partnera. Naime, jedan ugostitelj iz Austrije uhapšen je sa drogom i oružjem i to u restoranu koji je držao upravo sa pevačem. Međutim, Đani sa ovim nije imao nikakve veze.

Ni pevačeva supruga Slađa nije prošla uvek glatko kada je kršila pravila. Pre dva meseca u medijima je kao bomba odjeknula vest da su je pripadnici policije zaustavili i utvrdili da automobil koji je vozila nije bio registrovan. Tada su joj, kako se pričalo, skinuli tablice, oduzeli vozilo i napisali joj prekršajni nalog. Slađa se tada oglasila za Pink.rs.

- Ma, nikakav incident, nikakav haos, sve je ok! Pročitala sam, priča se kao da sam ne znam ni ja šta! Krenula sam da vozim kuče kod veterinara, nisam imala ni pojma da mi je istekla registacija. Istekla je pre svega nekoliko dana... U kakvom ludilu živimo, nije ni čudo da sam zaboravila - počinje priču Slađa i dodaje:

- Ništa strašno, zaustavili su me na putu do veterinara, uvtrdili da mi je pre par dana istekla registracija, pa sam auto odmah oterala na tehnički pregled, da ga registrujem, i to je to - rekla je Slađa za Pink.rs.

Autor: N.V.