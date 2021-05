'DOŠLA MI JE POLICIJA NA VRATA, BLAMIRAJU ME PRED KOMŠILUKOM' Đani se oglasio posle hapšenja! Pevač otkrio šta se desilo kod sudije! (FOTO)

Sve priznao!

Udarna vest danas u svim medijima jeste da je pevač Radiša Trajković Đani uhapšen! Kako je portal Pink.rs prvi pisao, po Đanija je policija došla u njegov dom, gde su ga i priveli.

Njegova supruga Slađa je za Pink.rs rekla da je u pitanju nesporazum zbog toga što njima nije bilo evidentirano da su oni platili kaznu za saobraćajni prekršaj. Sada se oglasio i Đani za domaće medije:

- Došla mi je policija na vrata da me vodi kod sudije za prekršaje, zbog neke kazne od pre pola godine. Ja im kažem da sam uredno platio, ali oni su mi rekli da moram da pođem sa njima. Kada su me doveli kod sudije, on mi kaže: "Niste platili kaznu". Ja izvadim papir i pitam: "Jel ova kazna nije plaćena?". Sudija kaže: "Da, ta". Naravno, odmah su me pustili. Ovo stvarno nema smisla. Nemaju preča posla nego mene da ganjaju, za nešto što sam uredno platio. Blamiraju me pred komšilukom, da mi policija dolazi na vrata. Strašno. Je*e lud zbunjenog - rekao je Đani.

Autor: N.V.