Pevač Halid Muslimović imao je priliku da se u emisiji "Premijera", koja se emituje na televiziji Pink, priseti svog detinjstva i početka.

Poznat pod nadimkom "plavi čuperak", Halid je na muzičkoj sceni već 39 godina, a pevač kaže da godine nisu bitne.

Godine uopšte nisu bitne. Mene je učilo vreme kroz celi moj život. Pre svega da se čovek mora boriti da bude zdrav. Drugo da mora raditi, raditi se mora, nema tu šta da se čeka tezga, kao godinu i po dana se ne peva, pa može se biti i poštar, vodoinstalater – rekao je on.

Mnogi ne znaju da Halidu pevanje nije struka za koju se školovao, niti mu je to prvi posao. Pevač je završio zanat za metalostrugara i odmah po završetku školovanja radio je u železari koju je ubrzo napustio zbog muzike, pa se ovom prilikom prisetio svog detinjstva.

Bili smo sretni sa sitnim stvarima. Plašili smo se kad brico ide na bicikli, svi smo bežali u neke čoškove. Tad je brica išao nedeljom da šiša decu, kad se vidi da on ulazi u mahalu, sva deca se razbeže – kaže Muslimović kroz smeh.

Iako Halidov put do zvezda nije bio lak, on je već nakon prvih susreta sa muzikom i instrumentima znao da će to biti njegov životni poziv.

Tad sam ja već nekako bio zaljubljenik muzike. Moji roditelji su voleli da je slušaju, imali smo gramofon i te ploče i malo se odvrne, pa se pevuši. Ja sam odmah video da ja te pevače mogu da pratim i s vremenom sam došao do gitare, otac mi je kupio neku malu koja nije bila skupa, ali na njoj se moglo nešto vežbati – priča pevač u emisiji "Premijera".

Autor: P.R.