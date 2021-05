'KAD VEĆ DEČKA NEĆE DA MI VRATI...' Tara Simov ne može da smisli Paulu Hublin zbog Ša, obratila joj se porukom koja će izazvati HAOS! (FOTO)

Au!

Tara Simov je veoma aktivna na društvenim mrežama otkako je diskvalifikovana iz Zadruge, te neretko javno saopšti ono što ima da poruči svojim bivšim cimerima. Tako je sada opet udarila na Paulu Hublin.

Naime, u uključenju u emisiju "Premijera - Vikend specijal" Tara je rekla da ju je najviše pogodio odnos koji Paula ima sa Ša.

- Najviše me pogodio odnos sa Paulom, međutim Ša je znao da meni smeta njegova komunikacija sa njom, a radi to. Naravno da ga volim, to ne može da se ugasi preko noći. Ja imam mnogo veći pritisak napolju, nego on u Zadruzi. Ja sve što sam radila napolju radila sam javno, to je sve moje društvo za koje Nenad zna - rekla je Tara.

Ni danas nije mogla da ostane imuna na Paulu, pa joj je kratko putem Instagrama poručila sledeće.

- Nek javi neko Pauli da mi vrati štikle, kad već dečka neće - napisala je Tara i stavila emotikon smajlija koji plače od smeha.

Autor: N.V.