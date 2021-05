MAŠALA! Mirka Vasiljević trudna četvrti put, u 5. je mesecu trudnoće

Mirka Vasiljević i njen nevenčani suprug Vujadin Savić postaće roditelji po četvrti put, pišu domaći mediji!

Kako piše Kurir, Mirka Vasiljević je u petom mesecu trudnoće, a srećne vesti su podelili sa članovima svojih porodica. I jedno i drugo su želeli još naslednika, a glumica i u drugom stanju radi punom parom.

Ona i Vujadin se uskoro iz Ljubljane vraćaju u Beograd, jer počinje fudbalska pauza, dok će glumica leto da provede uglavnom radno - ona počinje snimanje nove serije, a pored toga vodi računa i o troje dece.

Mirka se nije još uvek oglašavala ovim povodom, međutim nedavno je u intervjuima isticala da bi volela da njihovu porodicu dodatno prošire.

- Jako mi drago što je protekle godine bilo dosta prinova. To mi uvek izmami osmeh na lice. To su divne vesti. Iskrena da budem, ja bih volela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. Pošto naše najmlađe dete sada ima šest godina, malo čovek i zaboravi te trenutke, pa se ja zaželim tako nečega. Godine su pred nama, nikada nismo ni rekli da smo stavili tačku na to, da smo stavili tri tačke (smeh). Volela bih da dobijemo još jedno dete. Nema ništa lepše od velike porodice. Mi funkcionišemo kao pravi mali tim - istakla je Mirka nekoliko meseci pre nego što je saznala da je u blagoslovenom stanju.

Autor: D.T.