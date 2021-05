ACA LUKAS PREDSTAVLJAĆE SRBIJU NA EVROVIZIJI?! Folker video Italijane, kaže da može bolje od njih - evo svih detalja

Šuška se da bi naš naredni predstavnik mogao biti baš Lukas!

Iako se ovogodišnja Evrovizija tek završila, uveliko se spekuliše o tome ko bi mogao da nas na ovom festivalu predstavlja naredne godine, a navodno, kako se priča, to bi mogao biti ni manje ni više nego Aca Lukas!

- Kada je video muzički stil ovogodišnje pobedničke pesme koju je izvela italijanska grupa „Maneskin“, Aca je odmah rekao da bi on mogao da ponudi još bolji fazon. On se proslavio kao pevač folk muzike, ali svi znaju da je on prvenstveno roker i da je s tim žanrom zakoračio u šou-biznis - govori izvor blizak pevaču.

- Kada je video da ga pominju kao evrovizijskog učesnika, Aca se u prvi mah nasmejao, ali ubrzo je dobio i realnu želju da se oproba i u ovome - dodaje izvor.

- Lukasa do sada nisu preterano interesovali ovakvi spektakli, ali sada je zaista dobio veliku i realnu želju da baš na ovakvoj smotri pokaže koliko može i šta sve zna. Posebno je zainteresovan da otpeva pesmu u rok maniru sa tvrđim zvukom i aranžmanom jer je takve muzike željan godinama unazad - završava izvor blizak Aci.

Podsetimo, Srbiju je ove godine u Roterdamu predstavljao ženski pop sastav "Hurricane", koji je u velikom finalu završio na 15. mestu.

Autor: D.T.