Ispričala je neke detalje koji će vas ostaviti bez teksta.

Udovica kantautora Đorđa Balaševića, Olivera, nakon duge medijske pauze oglasila se za medije, pa govorila o malo poznatim detaljima iz života sa “Panonskim mormarem”.

Naime, ona se dotakla i svog detinjstva ali i otkrila kako je nastala Đorđeva pesma “Ringišpil”.

– Detinjstvo se trošilo kao da će zauvek trajati. Negde iz svog ličnog iskustva svedočila sam senzibilitetu, sećanjima i življenju mog Đorđa kome je zauvek trajalo detinjstvo. To je sasvim sigurno značajno, ali po percepciji u kojoj svet nije sačinjen isključivo iz materijalnog statusa. Teškoće koje su se našle pred mojim bratom i preda mnom koje je naša majka ponela vrlo hrabro i dostojanstveno, nijedanput nije poklekla i usadila je u nas jačinu. Dolazak na studije u Novi Sad je bila prekretnica u mom životu, bilo je i lepih i ružnih trenutaka. '95 godine, kada se rodio Aleksa, kuća u kojoj smo živeli morala je da se renovira, tačnije krov da se zameni. U junu te godine, kad su počeli sa radovima, naša kuća izgledala je kao kabriolet, a kiše nikad obilnije. Sa plafona pojavi se prvo jedan veliki “stomak” koji samo pukne i krene voda po celoj kući. Tad sam bila jako zabrinuta, ali Đole me je smirivao rečima da ne trebam da se nerviram. Ujutru kad sam ustala da spremim devojčicama doručak i prepovijajući Aleksu, primetila sam ogromnu žutu fleku i rascepljen plafon. Kako sam se približila da vidim malo bolje, videla sam da su oko rupe da markerom napisani stihovi: ”Curi od jutros, od četiri, pet rešilo nebo da potopi svet”. To je taj detinji pristup ozbiljnim situacijama, zajedno smo imali takav pristup životu, da budemo članovi orkestra koji je svirao dok je Titanik tonuo – rekla je Olivera.

Za kraj Olivera je dodala da će neke njene priče sa Đoletom ostati zauvek neispričane, budući da ih je nemoguće prepričati i staviti na papir.

Podsetimo, Đorđe Balašević preminuo je 19. februara 2021, a sahranjen je dva dana kasnije u svom rodnom gradu Novom Sadu, koji je tada proglasio Dan žalosti zbog njegove smrti. Na večni počinak ispratili su ga supruga, njihovo troje dece i brojni sugrađani, kao i poštovaoci.

Autor: N.V.