Ovo ih čeka!

Gost emisije "Pitam za druga" na RED televiziji kod Pande i Kendija bio je poslednji izbačeni zadrugar Jovan Cvijetić Cvele. On je pred kamerama otkrio da li se čuo sa Anjinim roditeljima, s obzirom na to da je imao velike sukobe sa njom i da je njen otac bio za to da oni raskinu.

Jesam, čuo sam se, zvao sam ih ja da bih preneo neke stvari što ja mislim da treba da im kažem, šta Anji treba i to. Ona mi je jedino rekla da što zafali od garderobe da joj pošalju. Ja šta sam smatrao da treba da kažem, rekao sam. Pričao sam sa njenim ocem, bio je smiren, staložen razgovor, pustili smo malo da prođe neko vreme pa ćemo se videti. Ja sam rekao Anji da ću se čuti sa njima i da ću je čekati kad izađe, pa kad ona popriča sa njima, onda ćemo videti. Kad ona popriča, videćemo šta će biti i kako će to uticati na nju. Ja sa mojima nisam pričao još ništa, oni su me pustili da dođem sebi i to je to - rekao je Cvele.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.V.