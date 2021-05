Neverovatno!

Filip Car napravio je dramu zbog žestokog pića, sa kojim je već vidno preterao. On je otišao do šankera i počeo da drami da želi dobiti žestoko piće, dok ga je on smirivao.

Međutim, on je postao ponovo agresivan, te je nasilno hteo ući u šank i uzeti piće, te su ga momci iz obezbeđenja sprečili da ne napravi neki fizički kontakt.

Ja sam ih doneo, ja sam ih doneo, ko je rekao da ne mogu?! Verujem ti! - kukao je Car.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.