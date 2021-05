Nije zadovoljan!

Glavna tema u domaćoj javnosti jeste nedavno održana Evrovizija, na kojoj su predstavnice Srbije - grupa "Hurricane" zauzele 15. mesto u globalu, dok su bile devete po glasanju publike. Svako je dao svoje mišljenje o njihovom nastupu, a sada se oglasio i pevač Aca Lukas.

On je, gostujući u "Novom jutru" na televiziji Pink, progovorio o tome šta mu se dopalo, ali i šta nije.

- Napravile sve što su mogle. Dobra je je bila energija, a sve ostalo loše, a to ne zavisi od njih. - Mi ne vidimo pripremu cele priče. Naši ljudi idu tamo turistički, očigledno da tamo nešto škripi - iskreno je rekao pevač i dodao:

- Pesma je mogla da bude i bolja, a možda i nije! One su lepe devojke, obukli su ih tragično, nije do njih. Stajling nije do njih kao i lakovane čizme iz devedesetih... Sve je užasno.

Autor: N.V.