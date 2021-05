'PAPARACO LOV' EKSKLUZIVNO OTKRIVA: Evo šta radi supruga Kristijana Golubovića nakon javne prevare i da li će se razvesti od njega! (FOTO+VIDEO)

Ekskluzivni snimci i večeras na Pinku!

Kristijan Golubović je prošlog proleća bio prvi potvrđeni učesnik „Zadruge 4“, te je ceo region jedva čekao da vidi kako će se on snaći u rijalitiju. Iako je na „Farmi“ imao flert sa Stanijom Dobrojević, zbog čega se umalo razveo, niko nije očekivao da će napraviti istu grešku. Kristijan se dobro držao prvih sedam meseci i udaljavao se od ženskog društva kad god bi pomislio da to prelazi granicu drugarstva. Međutim, ulazak pevačice Kristine Spalević promenio je sve. Od prvog trenutka, Kristina se priklonila ekipi iz paba, da bi ubrzo počela da provodi sve više vremena sa Kristijanom. Njihov odnos polako je počeo da prerasta u nešto više od prijateljstva, da bi na kraju istina izašla na videlo – Kristijan i Kristina ušli su u vezu, uprkos tome što je on oženjen. Njih dvoje su se toliko opustili, da su počeli da imaju intimne odnose pred kamerama, a zbog cele situacije, ekipa „Paparaco lova“ odlučila je da poseti Kristijanovu suprugu Ivanu kako bi proverila kako ona podnosi suprugovo neverstvo. Šta radi Kristijanova žena Ivana nakon što ju je javno prevario u rijalitiju i da li će se razvesti od njega, saznaćete večeras na TV Pink.

Najpoznatiji paparaci u Srbiji pratili su još jednu učesnicu „Zadruge 4“, Mariju Kulić. Iako je zbog svog britkog jezika mnogima bila omiljena zadrugarka, Marija je zbog zdravstvenih problema morala da napusti rijaliti zajedno sa unukom Željkom. Kako je i njen suprug Siniša Kulić imao operaciju, Marija je odlučila da se ne vraća u rijaliti, a „Paparaco lov“ se uputio u Niš da proveri kako izgleda i šta radi Marija Kulić nakon zdravstvenih problema i teškog perioda za njenu porodicu.

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović, ćerka pevačice Svetlane Cece Ražnatović, juče je proslavila svoj 23. rođendan, a za ovu priliku rešila da upriliči slavlje u jednom prestoničkom restoranu. Pored članova njene porodice – mame Cece koja je došla sa dečkom Bogdanom Srejovićem, snaje Bogdane i sestre i braće od tetke– slavlju su prisustvovale i brojne poznate ličnosti. Na proslavu su došli i pevačice Aleksandra Mladenović, koja je bila u društvu frizera Stevana Radivojevića, kao i Marina Visković, Elma Sinanović, Viki Miljković sa suprugom Tašketom, direktor CEBEF-a Damir Handanović, pevačica Aleksandra Prijović sa suprugom Filipom Živojinovićem i mnogi drugi. Pored njih, na gala feštu je došla i svetski poznata blogerka Tamara Kalinić. Osim snimaka koje ste mogli da vidite u domaćim medijima, „Paparaco lov“ donosi i sve ono što se dešavalo unutar restorana – večeras vas očekuju svi detalji gala proslave Anastasijinog rođendana.

