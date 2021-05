U velikom intervjuu za Pink.rs Jovan Cvijetić Cvele odgovara na sve ono o čemu se pričalo i spekulisalo!

Poslednji zadrugar koji je u nedelju uveče napustio Zadrugu, najgledaniji rijaliti na ovim prostorima, bio je Jovan Cvijetić Cvele. Za portal Pink.rs on je dao veliki intervju nekoliko dana nakon izlaska, pošto su mu se malo slegli utisci.

Sa Cveletom smo popričali o njegovom učešću u Zadruzi, odnosu sa njegovom devojkom Anjom Todorović, koja je još uvek aktuelna zadrugarka, a otkrio nam je i kako je protekao razgovor sa njenim ocem, sa kim se čuo od bivših zadrugara, ali i šta ga sada čeka.

- Pokušavam da se stabilizujem, malo sam smireniji, sa svojima sam, sedim, odmaram, nedostajali su mi i baš želim da provodim vreme sa njima, da ja ispričam njima i oni meni - kaže Cvele na početku razgovora.

Odmah smo ga upitali kako reaguje na to što Anja brine da li se on provodi i izlazi i da li ima razloga da se plaši.

- Naravno da nema, čuo sam da se to plaši, ali ja sam u kući sve vreme, nigde nisam izašao, ni u kafić a kamoli neki klub. Ali dobro, priča se svašta. Oni znaju tamo da je ona malo labilna u nekim momentima, ako joj neko sa strane pusti neku buvu, ona zna da se primi bez obzira što sam joj pričao da na neke stvari ne reaguje. Čini mi se da sad nije reagovala tako kao što je znala pre - kaže on.

Pitali smo Cveleta i da li mu se promenilo mišljenje o nekom zadrugaru nakon izlaska.

- Nisam, iskren da budem, ni gledao nešto detaljno ali sve ono što sam video tamo mi je i ostalo kada sam izašao napolje. Za sad je sve isto, ako budem malo detaljnije gledao, možda ću naći neke stvari -kaže Cvele.

Ono što smo morali da ga pitamo jeste kako je protekao razgovor sa Anjinim ocem.

- Moj utisak je da je bio prijatan, osećam da se malo spustila lopta, a i Anja i ja smo u poslednja 2, 3 meseca spustili loptu, pa mislim da je tako i sa njima. Znam da se on oglašavao, nije mi sada ništa rekao, nismo detaljno pričali o tome, rekli smo da ćemo detaljno pričati kada ona izađe, odnosno ona će popričati sa svojima o svemu, ja sa svojima, pa ćemo ona i ja. Ja se nadam da će se stvari srediti. Boravak u rijalitiju tih 8, 9 meseci nam je pomogao da ojačamo, sve što se dešavalo, najmanje neke sitnice koje neko radi, ja sam navikao da radim sa njom i čudno mi je sad kad nje nema i da zaspim.

Jedan događaj koji smo izdvojili iz Zadruge, kada njemu nije baš bilo prijatno unutra jer je došlo do svađe između Anje i njega, jeste kada mu je stigla torta za rođendan. Pitali smo ga da li je saznao od koga je stigla ta torta, s obzirom na to da je Anja mislila da je ona od žene sa kojom ju je navodno varao.

- Jesam, od ćaleta je stigla (smeh). Pričali su mi da se drugar bunio, nije hteo to da pošalju, ispalo je kao da je neko drugi, ali dobro. Bilo je tada gusto, ali nije ništa u odnosu na sve druge situacije - ističe on.

Takođe, ono što se desilo dok je on bio unutra jeste da su procurile njegove eksplicitne fotografije. Kako ističe, žao mu je što je do toga došlo.

- Kajem se, naravno, tako nešto nije trebalo da se desi, ali ja sad to ne mogu da promenim, otišlo je u etar. Još na početku sam se suočio sa tim, vremenom sam se pomirio sa tim, to je neki krst koji ću da nosim, ako se desi bilo šta još, to je moja greška - kaže on.

Cvele nam je istakao da bi voleo da se bavi svojim poslom, što je optika, ali i da bi se oprobao u raznim stvarima koje mu se ponude čak i kada je muzika u pitanju, s obzirom na to da se odlično pokazao na Zadrugovizijama.

O tome, ali i sa kim se čuo od bivših zadrugara, pogledajte u videu u nastavku.

Autor: N.V.