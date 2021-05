SRPSKI TENISKI AS ŽALI SAMO ZBOG JEDNE STVARI U ŽIVOTU! Novak otkrio plan za budućnost pa priznao - Tužan sam što nisam uspeo da uradim to kao mladić, u narednih godinu ili pet ću

Čuveni teniser Novak Đoković nedavno je otvorio dušu za italijanske medije i govorio je o porodici i karijeri, ali i planovima po povlačenju iz profesionalnog sporta.

- I dalje želim da idem na fakultet. Ne znam da li će to biti sledeće ili za pet godina, ali cilj mi je da dobijem bar diplomu osnovnih studija. Prilično me rastužuje što to nisam uspeo da uradim kao mladić, iako sam veoma zahvalan na svemu što imam. Na kraju, fakultet nije rezervisan samo za decu, na predavanja možete ići i posle četrdesete. To je kuća znanja, a ja sam veoma radoznao ‒ ispričao je za list „Spekio“, nedeljno izdanje čuvene „La Stampe“.

- Oblast koja me najviše zanima svakako je zdravlje, ali voleo bih da studiram antičke civilizacije i arheologiju. Prosto želim da razumem ono što me u ovom trenutku najviše zanima. Danas mnogo toga možete da obavite onlajn, što je za mene možda i najbolja opcija budući da sam teniser i tata - ispričao je Nole, ne krijući da mu je roditeljstvo ujedno najteži „posao“, jer Stefan i Tara rastu, a brojne obaveze ne dozvoljavaju mu da im se posveti onoliko koliko bi želeo.

