'SAHRANA I SAZNANJE DA SAM TRUDNA U JEDNOM DANU!' Glumica otkrila potresne detalje iz života i ŠOKIRALA JAVNOST! (FOTO)

Tužno!

Glumica Marina Ćosić postala je nedavno majka devojčice Sofije. Ona je sada otkrila da je na svoj najradosniji dan, kada je saznala da je trudna, dobila i najtužniju vest, da je njena baka Ljilja umrla.

Godinu dana od Ljiljine smrti, Marina se oglasila na društvenoj mreži Instagram i podelila zajedničku fotografiju sa bakom, a svojim pratiocima se obratila emotivnom porukom.

- Godinu dana, već. Kao juče da je bio najemotivniji dan u mom životu. Sahrana i saznanje da sam trudna - u istom danu - započela je Marina.

- Naučila si nas da uvek nosimo karmin i osmeh na licu. Da papilotna podiže kosu i pravi volumen, da su volumen i čista kosa MUST. Da se oblačimo raznobojno. Da imamo namazane i uredne nokte. Da volimo zlatan nakit i da volimo modu (samo sa mnom ti je to uspelo). Da budemo nezavisne žene i da radimo i posle penzije. I na kraju, da pobijemo svaku prognozu i da se borimo kao lavice. Sve smo to naučile iz tvog primera. Hvala ti - napisala je glumica.

- Krivo mi je samo što te i Sofija, tvoja prva praunuka nije upoznala. Ali, pričaćemo joj, ne brini - obećala je.

- Volim te i nedostaješ mi - poručila je i dodala:

- Baka Ljilja je najviše volela da se slika, da je mi kačimo na naše društvene mreže i da se hvalimo kakvu baku imamo. Modernu.

Inače, Zvezda serije "Istine i laži" u januaru se oglasila na Instagramu, gde je objavila prvu svoju fotografiju sa naslednicom.

Podsetimo, Marina se prošle godine udala za svog izabranika Nikolu Mirkovića. Ono što je zanimljivo jeste da ju je njen partner verio i oženio istog dana.

Autor: M.M.