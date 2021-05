DANAS BI PROSLAVIO 56. ROĐENDAN! Sećanje na život LEGENDARNOG Džeja Ramadanovskog, koga je u 55. godini IZDALO SRCE!

Legendarni pevač Džej Ramadanovski preminuo je u nedelju, 6. decembra 2020. godine, a obukcijski nalaz potvrdio je početnje sumnje - da je pevača izdalo srce. Kada je preminuo, Džej je imao 55 godina, a danas bi bio njegov 56. rođendan.

Legendarni Ramadanovski je rođe 29. maja 1965. godinu u Beogradu, na Dorćolu, gde je i preminuo u svom stanu. Rođen je u višečlanoj porodici, njegov otac Mazlam je bio obućar, dok je majka Barija radila u komunalnom preduzeću "Zelenilo". Prvi razred je upisao u školi "Braća Baruh" na Dorćolu i bio je đak za primer, sa svim peticama. Njegovi roditelji su se razveli kada je otac Mazlam odlučio da se odseli u Austriju.

Džej je krenuo za svojim ocem, a kada je pao razred, otac ga je vratio u Beograd, gde je počeo da živi sa svojom bakom Danicom, dok je majka živela sa sestrama nekoliko ulica dalje. Počeo je da beži od kuće i dane je provodio na ulici. Tada je krenuo i da se bavi džeparenjem, a nije ga sprečavalo ni što što mu je majka uvek udarala šamar kada bi ga videla na ulici. Socijalna služba ga je poslala u dom za maloletnike. Bežao je iz svakog doma, a najviše se zadržao na Voždovcu u domu "Vasa Stajić", gde je proveo 9 godina.

U jednoj emisiji, gde se pojavio arhivski snimak iz njegovog ranog detinjstva, Džej je pričao o odrastanju.

U domu "Vasa Stajić" je završio autolakirerski zanat, a u šali je govorio da je postao "umetnički dekorater za limuzine“. Pošto je vrlo često bežao iz ustanova u kojima se zahteva disciplina, poslali su ga na služenje vojnog roka na hrvatskom ostrvu Vis. Šest meseci je proveo tamo družeći se sa Mišom Nikšićem, zloglasnim „lošim momkom“. Često su dane provodili u karantinu jer su maltretirali ostale vojnike. Nakon toga dobio je prekomandu u građevinski vod u Splitu. Nadređenima je odmah rekao da je bolje da ga stave u samicu, nego da mu daju lopatu, pa je bio pošteđen teških poslova. Dobio je zadatak da, dok ostali vojnici kopaju, on čuva puške. Snalažljiv po prirodi, uspeo je da izbegne i taj posao, pa je plaćao drugim vojnicima da čuvaju puške, a on je džepario po gradu. U jednom intervjuu rekao je da je imao toliko novca da je ocu kupio veš mašinu i pločice za kupatilo.

Po povratku iz vojske vratio se na ulicu. Nastavio je da džepari i prodaje garderobu. Sudbonosni susret desio se 1987. godine kada je pokucao na vrata Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute.

Marina je tada napisala pesmu "Zar ja da ti brišem suze“. Folk zvezda Vesna Zmijanac je tražila da ona otpeva tu pesmu, ali ju je Tucakovićeva namenila Džeju. Iste godine je sa tom pesmom nastupio na festivalu "MESAM" i osvojio treću nagradu publike. 1989. godine odigrao je manju ulogu u popularnom domaćem filmu i usledila je veća zainteresovanost za pevača.

Zahvaljujući kvalitetnim pesmama, specifičnom glasu i neverovatnoj energiji postao je veoma popularan na području cele bivše Jugoslavije. Na njegovom prvom koncertu na Tašmajdanu 1991. godine bilo je 13.000 ljudi, dok je najmanje još četiri hiljade ostalo ispred stadiona jer nisu uspeli da kupe ulaznice. Audio zapis sa koncerta objavljen je na albumu "Džej na Tašmajdanu". Uprkos teškim vremenima s kojima su se suočavali narodi bivših jugoslovenskih republika, Džej je uspeo da dopre do publike, pa mu je popularnost rasla iz dana u dan. Voleli su ga "obični ljudi", a neretko je pevao i za "loše" momke beogradskog podzemlja.

PRIVATNI ŽIVOT

Do 2007. godine bio je u braku sa Nadom Ramadanovski, sa kojom ima dve ćerke Anu i Mariju. Nadu je upoznao 80-ih godina i to kao sestru jednog od njegovih najboljih drugova. Kada se vratio iz vojske ona je radila u jednom kafiću, ali iako su se sviđali jedno drugome ta veza bila je zabranjena. Naime, ona je mogla da izađe u grad samo sa bratom i nisu sedeli u istom društvu. S obzirom na to da se njen otac i brat nisu slagali s njihovom vezom, neko vreme viđali su se tajno.