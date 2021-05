HIT! Bebi Dol otkrila da ju je policija zaustavila nasred ulice, našli joj SEKIRU U TORBI!

Šok i neverica!

Popularna pevačica Bebi Dol ispričala je, gostujući u jednoj emisiji, kako joj se desilo da ju je policija zaustavila na ulici, a u tom trenutku ona je imala sekiru u torbi!

Naime, kao što je poznato, Bebi Dol je bila učesnica rijalitija "Farma", a događaj koji je ispričala desio se neposredno posle njenog učešća.

- Dva meseca sam išla sa sekirom posle "Farme" u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Kaže, on me razume, a danas su rijaliti malo drugačiji. Ja sam izvojevala sekiru, ja sam izvojevala svoju veliku pobedu. Čovek je mislio da ću ja ko zna šta učiti sa sobom - ispričala je Bebi.

Autor: N.V.