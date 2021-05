'HTELA SAM DA IŠČUPAM KOSU SA GLAVE' Anastasija otkrila šta joj je Ceca radila, pa priznala: Izdržala sam do kraja to maltretiranje!

Hit!

Anastasija Ražnatović nedavno je objavila dve nove pesme koje joj je producirala upravo majka Svetlana Ceca Ražnatović.

Mlada pevačica je sada otkrila joj je majka tokom snimanja davala mnogobrojne savete, te i da ju je više puta vraćala u studio.

- Vrlo dobro znam kako je to kada uđeš u studio i kada te neko konstantno vraća i kaže: "Ovako, ovako, nije dobro, ponovo". I znam koliko to nervira, nemoj da se istresaš na meni, ja to radim za tvoje dobro - govorila joj je Ceca, priča Anastasija i nastavlja:

- I onda kad smo ušli i kada me je vratila jedno 150 puta, mislim da sam htela da isčupam kosu s glave. Ali sam se setila toga da ne bi trebalo da se nerviram i samo sam popustila i izdržala do kraja to maltretiranje - dodala je Anastasija kroz smeh u jednoj emisiji.



Autor: N.V.