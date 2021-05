LEXINGTON BEND STIGAO U ZADRUGU! U toku je proslava rođendana Željka Mitrovića, a oni će napraviti LOM!

UŽIVO NA PINKU!

U najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima "Zadruga" trenutno se održava glamurozna proslava rođendana vlasnika Pink Media Group Željka Mitrovića. Zadrugari nisu mogli da veruju kakvo ih je piće i iće dočekalo, a glamurozna dekoracija ih je ostavila bez teksta.

Međutim, ono što nisu mogli da očekuju jeste to da će se na vratima Zadruge pojaviti niko drugi do Lexington bend! Ovaj popularni sastav stigao je kako bi sa zadrugarima zajedno proslavio rođendan Željka Mitrovića, a dobro je poznato da oni dovode atmosferu do vrhunca!

Autor: N.V.