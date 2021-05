KIPTI OD BESA! Majin otac Taki van sebe, nakon ćerkinog obračuna s Janjušem! Oglasio se za Pink.rs, dugo će se prepričavati njegove BRUTALNE REČI!

Janjuša ne može očima da vidi!

Danas, tokom proslave rođendana Željka Mitrovića u "Zadruzi", izbio je novi, čini se nikad veći haos između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša - žestoki fizički obračun uslovljen obostranim ljubavnim scenama jedva je sprečilo obezbeđenje, posle čega je crnokosa zadrugarka završila zatočena u drugom delu "Zadruge", kako bi bila odvojena od Janjuša.

Maja, ipak, nije mogla da se pomiri sa tim da će biti razdvojena od Janjuša, te je preplivala jezero i došla u rehab, gde je usledio novi sukob, a ovim informacijama zatekli smo njenog oca Takija Marinkovića, koji nije stigao da isprati novonastala dešavanja, budući da je otputovao u Sarajevo.

- Pa gde na šefov rođendan, aman bože! On ne može da isprati Maju, ljubomoran je na sve što je Maja... Mislio je da smo je se odrekli i ja i mama, a on to ne može to da podnese, što ona ima sve, a on nema ništa. On je sa Majom iz čistog interesa! - pobesneo je Taki, koji je podržao stav Sandre Rešić i Ermine Pašović, te istakao da su mu bivši zadrugari sve najgore pričali o Janjušu.

- Svi mi kažu:"Taki, aman, on je uništi tamo". Priča joj isopd pokrivača šarene laže, pa posle za stolom sve drugačije.

Takiju nije bilo svejedno kada je čuo da je njegova ćerka zbog Janjuša preplivala jezero, ali ga ni to ne iznenađuje.

Hrabra je devojka, to nema šta. Ona je ovom rijalitiju dala 200 posto, ona je vanserijska! Prevazišla je mnogo veće zvezde, takav igrač ne postoji, to je Maja Marinković, jedna jedina, neponovljiva.

Upitali smo Takija i kako gleda na začuđujuće komentare Mišela i Ane Bulatović, ali i dela gledalaca, zbog provokativnih kupaćih kostima koje šalje svojoj ćerki, zbog čega se kod ovo dvoje zadrugara našao na meti kritika.

Ja sam Maju odnegovao sam, sam sam kupao, stavljao pelene, sve sam joj kupovao. Naravno da ne ide gola ispred mene, ali takav je svet, ona nosi moderne stvari. To su sve brendirani kupaći kostimi, po poslednjoj modi. Ona je ušla tamo kao top model, tako i mora da se ponaša tamo, nije ušla tamo kao naučnik i pisac... A to gledaju i ljudi uveče, kamiondžije, šoferi, oni što su zatvoreni, mora da bude lepa - u svom stilu završava Taki.

Autor: D.T.