'UPOZNAĆU ANU SA NOVOM DEVOJKOM!' Rasta otvorio dušu o odnosu sa BIVŠOM ženom, otkrio da još ne nosi NANOGICU, a evo šta mu je NAJSLABIJA tačka!

Otkrio koja ženska osoba mu je najbitnija!

Reper Stefan Đurić Rasta nedavno je nedavno osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog posedovanja narkotika, a za to vreme vredno radi na novim pesmama.

- Ja još uvek nemam nanogicu. Kao finalnu kaznu sam dobio nanogicu koju ću nositi godinu dana. Sada postoji proces kada se čeka da fizički ta nanogica bude stavljenja i krene mera kućnog pritvora. Nanogica je nešto što skraćuje kretanje, s tim što ću imati prilike da dolazim i radim u studiju, jer sam tu zaposlen. Direktor sam firme i držim studio. To je nešto što je moja svakodnevna obaveza i mesto gde provodim najviše vremena. Sa nanogicom ću to moći da radim, potrebno je da pošaljem zahtev i da mi nadležne institucije odobre. Imaću prilike da šetam jedno vreme i imam slobodu – kaže Rasta.

On se dotakao i bivše supruge Ane Nikolić sa kojom ima ćerku Taru.

- Meni je prva asocijacija na Anu naša ćerka Tara. Hvala bogu da imamo takav dar od boga. To nikada neće moći da pokvari naše međusobne odnose i uvek će ih održavati. Anina najveća vrlina je neko ko je iskren do besvesti, što nije dobro, tako da bih to naveo kao i manu. Nikada mi nismo bili u svađi, da bismo se mirili. Detinjast u nekim slučajevima jesam, jer tako živim i to je moj način života. Možda budem i radio pesme za Anu, zašto da ne? – otkrio je Stefan kome je ćerka centar sveta.

- Volela je da bude u mom prostoru gde živim. Bilo je par situacija kada je sa bakom i dekom odlazila negde i uvek ih je pitala „hajde da se vratimo kući, možda će tata da dođe“. Kada sam došao u dom, ne mogu da opišem koja je to bila radost i euforija. Koliko je to iz tog malog bića bila velika količina ljubavi. U sekundi mi je popravila raspoloženje. Uvek sam bio blaži roditelj, ne znači da je to uvek dobro. Prosto ja sam otac i ona je meni ćerka, slab sam na nju. Kao ženskom detetu joj ne bih preporučio da se bavi ovim poslom, ali ću uvek biti tu za nju – govori reper koji radi na novim projektima.

Rasta je istakao da bi rado upoznao novu devojku sa Anom Nikolić.

- Ja sam zaljubljen, imam ćerku koja mi najviše na svetu znači. Pogotovo kao neko ko je sveže izašao iz pritvora i kao neko ko ima osećaj da nadoknadi svu tu ljubav. Shvatio sam koliko je ta ljubav i bezuslovna da u životu radim dobre stvari. Kada je u pitanju ljubavni život, trenutno je status kvo. Više sam se posvetio sebi i poslu. Smeo bih Anu da upoznam sa svojom novom devojkom, što da ne, u budućnosti.

Autor: M.K.