'UPOZNAĆU ANU S NOVOM DEVOJKOM!' Rasta iskreno o odnosu s bivšom ženom, ćerkom i NOVOJ LJUBAVI! (FOTO)

Popularni reper otvorio dušu o svom privatnom životu!

Stefan Đurić Rasta, koji je osuđen na kućni zatvor u trajanju od godinu dana zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci, još uvek nema takozvanu "nanogicu", a sada za medije objašnjava kako će izgledati njegova svakodnevica pod zabranom kretanja, kao i kada će ona zvanično stupiti na snagu.

– Kao finalnu kaznu sam dobio nanogicu koju ću nositi godinu dana. Sada postoji proces kada se čeka da fizički ta nanogica bude stavljenja i krene mera kućnog pritvora. Nanogica je nešto što skraćuje kretanje, s tim što ću imati prilike da dolazim i radim u studiju, jer sam tu zaposlen. Direktor sam firme i držim studio. To je nešto što je moja svakodnevna obaveza i mesto gde provodim najviše vremena. Sa nanogicom ću to moći da radim, potrebno je da pošaljem zahtev i da mi nadležne institucije odobre. Imaću prilike da šetam jedno vreme i imam slobodu – kaže Rasta, a potom se osvrće na odnos sa bivšom suprugom, pevačicom Anom Nikolić.

Meni je prva asocijacija na Anu naša ćerka Tara. Hvala bogu da imamo takav dar od boga. To nikada neće moći da pokvari naše međusobne odnose i uvek će ih održavati. Anina najveća vrlina je neko ko je iskren do besvesti, što nije dobro, tako da bih to naveo kao i manu. Nikada mi nismo bili u svađi, da bismo se mirili. Detinjast u nekim slučajevima jesam, jer tako živim i to je moj način života. Možda budem i radio pesme za Anu, zašto da ne? – otkrio je Stefan kome je ćerka centar sveta.

– Volela je da bude u mom prostoru gde živim. Bilo je par situacija kada je sa bakom i dekom odlazila negde i uvek ih je pitala „hajde da se vratimo kući”, možda će tata da dođe. Kada sam došao u dom, ne mogu da opišem koja je to bila radost i euforija. Koliko je to iz tog malog bića bila velika količina ljubavi. U sekundi mi je popravila raspoloženje. Uvek sam bio blaži roditelj, ne znači da je to uvek dobro. Prosto ja sam otac i ona je meni ćerka, slab sam na nju. Kao ženskom detetu joj ne bih preporučio da se bavi ovim poslom, ali ću uvek biti tu za nju – govori reper.

Na kraju, kaže da je solo, ali da bi novu devojku rado upoznao sa bivšom ženom.

– Ja sam zaljubljen, imam ćerku koja mi najviše na svetu znači. Pogotovo kao neko ko je sveže izašao iz pritvora i kao neko ko ima osećaj da nadoknadi svu tu ljubav. Shvatio sam koliko je ta ljubav i bezuslovna da u životu radim dobre stvari. Kada je u pitanju ljubavni život, trenutno je status kvo. Više sam se posvetio sebi i poslu. Smeo bih Anu da upoznam sa svojom novom devojkom, što da ne, u budućnosti.

