ANASTASIJA IZ AUSTRALIJE OPTUŽUJE TANJU SAVIĆ: 'Iskoristila me je da joj pomognem da vrati decu, pa me BLOKIRALA!' Folkerka se brani: 'Ona je psihopata' SKANDAL!

Javnost i dalje budno prati sve pojedinosti slučaja pevačice Tanje Savić, koja je pre tačno godinu dana javno optužila svog supruga Dušana Jovančevića da je oteo njihove sinove i bez njene saglasnosti ih odveo u Australiju, zbog čega pokušava da ih konačno vrati.

Tanji su tada pomoć ponudili mnogobrojni ljudi iz dijaspore, a kako pišu mediji, pomoć joj je pružila i izvesna Anastasija King, koja živi i radi u Australiji godinama unazad. Ipak, posle svega što je navodno prošla s pevačicom, o njoj više nema reči hvale.

Želela sam da pomognem iz srca, njena sestra Dragana Majkić me je zamolila. Sažalila sam se i zvala federalnu policiju u Kvinslendu, gde je ona živela, i rekli su mi da nije otmica dece jer su roditelji u bračnoj zajednici. I pored toga, želela sam da joj pomognem, delovalo mi je kao da je dobra žena, fina i kulturna. Pogrešila sam. Ona je bezobrazna, nezahvalna žena koja u sebi nema ni trunke empatije - priča Australijanka našeg porekla.

Kako kaže, Tanja je dobila rešenje da preuzme decu i vrati ih u Srbiju, a ni hvala joj nije rekla.

- Danima i noćima sam radila na tom slučaju. Potegla sam veze jer Australija ima vrlo bezobziran zakon. Tanja je veliki lažov. Objasnila sam joj do najsitnijih detalja kakav je ovde zakon, a ona me je samo koristila dok joj je to odgovaralo. U javnosti se predstavlja kao fina, uplakana, a zapravo je veliki folirant i važno je da javnost zna istinu o njoj. Davala sam joj tačne informacije i pomagala joj oko dokumentacije, prevođenja, jer ovde nikoga nije imala, a kada se sve završilo, ni hvala nije umela da kaže - zaključuje ona i dodaje da je pevačica bez ikakvog razloga prestala da joj se javlja i blokirala je na telefonu.

Tanja, s druge strane, tvrdi drugačije - kaže da joj dotična Anastasija ništa pomogla nije.

Ne znam koji je cilj da me ocrni. Meni na čelu piše ko sam i šta sam. Ta žena mi ništa nije pomogla. Ko god da ti pomogne, mora to da se plati i da ima diplomu za to što radi. Moj slučaj je međunarodna otmica dece, kako je mogla neka žena iz naroda da mi pomogne. Mislim da je ona psihopata jer kada sam videla neku njenu poruku, bila je ljuta, nisam je shvatila, mislim da ima ozbiljnih problema. Bila sam pristojna i rekla sam joj da joj je potrebna psihijatrijska pomoć. Nije mi pomogla. Nije osoba kojoj bi se trebalo poveriti, a ja znam kako se treba postaviti prema takvim ljudima. Samo da čujete njen glas i sve će vam biti jasno. Ja sam imala svog advokata koji je sve radio za mene i sad će ona da mi priča ko da sam ja glupa - objasnila je Tanja.

