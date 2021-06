'ONA JE MOJA MILJENICA' Jovana Jeremić iskreno o Pinkovim TV zvezdama, a evo s kim bi najviše volela da radi (VIDEO)

Težak izbor!

I dalje se spekuliše o potencijalnom medijskom transferu Jovane Jeremić, nakon što je posle deset godina napustila TV stanicu na kojoj je radila, a sinoć je u emisiji Ognjena Amidžića birala s kim bi najviše volela da radi, ukoliko bi njeno novo radno mesto hipotetički bilo baš Pink.

- Nemojte Sarapu da mi dirate! On mi je okej, redovno smo se dopisivali, čuli, znali da sednemo u kafani... - pričala je Jovana, koja je potom otkrila šta misli o Dušici Jakovljević, koja je takođe bila u užem izboru.

- Dušicu obožavam! Nju mnogo volim, škorpija je kao i ja. Gostovale smo u nekoj emisiji, napale su me pre nego što sam počela da radim u informativnom programu, i Dušica Jakovljević me je branila, ja ne zaboravljam to!

Ipak, izbor je na kraju pao na Sanju Marinković.

- Izvini, neće se niko ljutiti, ali Sanja Marinković je moja miljenica.

