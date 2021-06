POMETNJA NA SAJMU! Đanluka Vaki stigao na revakcinaciju, svojim stajlingom privukao pažnju, a njegova izjava o Srbiji će se prepričavati (FOTO)

Sve oči uprte u njega!

Poznati italijanski influenser i biznismen Đanluka Vaki vakcinisao se u Beogradu 12. maja, a sada je ponovo došao u Srbiju kako bi se revakcinisao u Hali 3 Beogradskog sajma. Đanluka je sleteo u Beograd da primi imunizaciju privatnim avionom, a dočekao ga je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je pre nekoliko minuta stigao u Halu 3 na Beogradskom Sajmu, gde je posebnu pažnju privukao svojim stajlingom. Naime, on je nosio beli sako, a ispod belu, raskopčanu košulju i farmerke.

- Mediji su uvek oko mene, to je nešto što se uvek dešava. Volim ovo mesto. Ne znam mnogo, ali znam da imam korene u Srbiji sa očeve strane, ali nisam to istraživao. Hvala vam na svemu, veoma sam srećan što sam ovde, što mogu da se vakcinišem. Nadam se da ćemo kad jednom pandemija prođe da napravimo koncert i da ćemo zajedno svi slaviti. Odlazim danas jer imam sastanke u Italiji. Ali doći ću da uživam u gradu i budem neko vreme. Beograd sam izabrao za vakcinaciju zato što je blizu i znao sam da sam kod kuće - rekao je on okupljenim novinarima.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić zahvalio se Đanluki na dolasku u Beograd.

- U ime grada Beograda želim da pozdravim Đanluku Vakija. Ovo je veoma važno za promociju Beograda ali i vakcinaciju. Ovo je jedina zemlja gde možete da primite četiri vrste vakcina. Verujem da će mnogi ljudi posetiti naš grad, da ćemo posle korone imati još više turista jer naš grad živi od turista. Nastavićemo na isti način da pozivamo i druge poznate ličnosti. Đanluka je bio 2018. godine u Beogradu, a ovo je već treći put. Dogovorili smo se da organizujemo jedan veliki koncert kada prođe epidemija, da se zahvalimo svima i da se vratimo normalnom životu. Hvala Đanluki što je došao u naš grad i što pomaže promovisanju naše zemlje - rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Autor: N.V.