'RADIMO NA PROŠIRENJU PORODICE' Darko Lazić želi još jedno dete sa Marinom! Svi brujali o njihovom rastanku, a oni...

Pevač Darko Lazić, nakon što je imao burnu svađu sa verenicom Marinom Gagić, nakon koje ga je ona i ostavila i otišla kod svojih roditelja u Pećince, ubedio ju je da mu se vrati i da rade na prinovi.

- Kad je Marina otišla kod svojih, molio ju je da se vrati i na kraju je uspeo da je pridobije, pa su zakopali ratne sekire. Ipak, zapretila mu je da će sledeći put kad je iznervira, zauvek da ga napusti! Zbog toga se prepao, jer mu je razvod od Ane Sević i to što ne živi sa ćerkom Lorenom teško palo, pa ne želi da ostane i bez sina. Zbog toga je počeo da nagovara Marinu da što pre prave drugo dete. Veruje da bi ih to ponovo zbližilo i da bi se ona posvetila trudnoći i bebi, pa manje obraćala pažnju na njegove "nestašukle", pre svega na to što izlazi, pije i muva druge devojke - kaže izvor blizak paru i dodaje da je pevač neko vreme morao da je ubeđuje da je pravi trenutak da dobiju još jedno dete.

- Marina želi da Alekseju rodi brata ili sestru, ali je htela da sačeka da on još malo poraste, kao i da se njen odnos s Darkom stabilizuje. Ipak, kad je Lazić počeo da joj priča da mu je najveća želja da dobije još dece, odmah je popustila. Pošto trenutno prave bebu, strasti između njih su se stišale i uplovili su u mirniji period. S nestrpljenjem iščekuju da Marina zatrudni!

Darko Lazić je potvrdio da jedva čeka da treći put postane otac.

- Obožavam decu i zaista bih voleo da dobijem još jedno dete. Marina i ja radimo na proširenju porodice. Ako uskoro zatrudni, to će za nas biti najveća sreća - iskren je poznati pevač.

