Ovo se ne propušta!

Kao što ste već i navikli, "Premijera - Vikend specijal", vaša omiljena emisija o poznatima, čeka vas i ove nedelje u dobro poznatom terminu od 13.30 časova na televiziji Pink. Voditeljke Tijana Prica i Bojana Lazić vodiće vas kroz petočasovni uživo program, gde će sumirati utiske i prikazati vam šta je to obeležilo nedelju koju ispraćamo, ali i doneti nove, ekskluzivne informacije. Reporter Nemanja Vujičić uključivaće se i ove nedelja sa poznatima u program uživo, i to sa različitih lokacija.

Između ostalog, gledaoce emisije ''Premijera- Vikend specijal'' ove nedelje očekuje i velika životna ispovest poznate pevačice Goce Tržan.

- Ona nije kriva za to što sam ja ovakav roditelj i ima drugog oca koji je takav. Ona za to ništa nije kriva. Nadala sam se da će to biti moja ljubav do kraja života, ali očito nije trebalo da bude. To jedna od mojih fatalnijih ljubavi u životu - otkrila je Goca pred premijernim kamerama, a to je samo delić onoga što vas očekuje kada je njena životna priča u pitanju.

Pored toga, u novom nedeljnom izdanju vaše omiljene emisije o poznatima imaćete priliku da saznate sve detalje proslave prvog rođendana unuka Svetlane Cece Ražnatović, malog Željka Ražnatovića, a u studiju će voditeljski dvojac razgovarati sa popularnom folkerkom Darom Bubamarom.

Ali to nije sve... Premijerna ekipa ispratila je sva aktulena dešavanja u nedelji za nama, a brojne poznate ličnosti o aktulenim temama govorile su za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''.

Ne propustite novo, spektakularno izdanje emisije ''Premijera - Vikend specijal'' koje je na programu televizije Pink u nedelju, 6. juna uživo od 13:30 časova!

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.