NOĆ BEZ PRESEDANA! Zadrugari URNISALI Ša do svitanja, otkrili mu Tarine MRAČNE TAJNE i nazvali ga BRUKOM SRBIJE! Parovi razlomili stvari, SRCA i krevete, a dogodilo se ŠOKANTNO pomirenje!

Sinoć se, kao i svakog petka, u "Zadruzi" odigrala emisija "Nominacije". Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću, kako bi zadrugari nominovali jedno od dva potrčka Dragane Mitrović - Jelenu Batos ili Nenada Aleksića Ša.

Međutim, pre nego što je emisija počela, došlo je do još jednog karambola Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Ponovo su se svađali oko posteljine, a izrevoltirani Janjuša prosuo je Majin kofer pun šminke, što je ovu zadrugarku razbesnelo. Voditelj Darko Tanasijević je došao do radionice da smiri situaciju, ali se Maja i Janjuš nisu smirivali.

Na samom početku emisije "Nominacije", Marko Đedović se obratio diskvalifikovanoj zadrugarki Tari Simov.

Ja ću se pre svega da se obratim Tari, ona je meni bila draga i imali smo lep odnos prošle godine, i ja sam bio tu za nju i za to joj hvala, ali ironično. Sa druge strane molim je da sve iznese šta sam joj rekao. Ja sam Darku rekao na intevjuu da mene niko ne može da razočara kada me niko nije očarao, voleo bih da ona to iznese, jer će se ljudi koji me znaju smejati. Ja nemam čega da se plašim, a ona ima, i to i u životnom smislu. Ja ne mogu da skupljam stvari kada sam loše sa nekim, nego kada sam dobro sa nekim. To bi bilo sprdnja sa nekim sa kojim se ja kao ovde družim. Ja sam preko nje uspeo da se domognem nešto što sam želeo, i to sam ćutao dok smo bili okej, ali sada mi je više nije žao. NJu je sada žao samo sebe. Sve stvari će ugledati svetlost dana. Ja ću se pozabaviti sa svima koji imaju problem. Ovo govori osoba koja je krila jednu aferu. Pozabaviću se ja sa svima koji su mi stali na žulj. Ja sam znao da je Nenadov brak propao odavno. Taj brak nije imao budućnost, a meni je Tara pričala sve o tom braku koji nije imao budućnost jer je on nju varao i dopisivao se sa svim i svakim. Ivana Aleksić nikome nije kriva, a najviše je stradala. On je njoj pričao da je ona devojka koja izlazi i koja kulira brak i svaša nešto, ali niko ona nas nije čuo njenu stranu priče. Ja niakda nisam kometarisao njegov brak jer sam sve to znao. Nenadu sada nije dobro, svi mi smo ti sve rekli i ti vrlo dobro znaš da je sve to istina, ali ti veruješ u ono šta želiš - pričao je Đedović.

Ša je govorio da ga Đedovićeve kritike smaraju, a novinar mu je uzvratio i rekao mu da ga nije smarao kada ga je tešio i pokrivao. Marko je Nenadu poručio da će izgubiti i porodicu i prijatelje ako ovako nastavi da se ponaša, naročito ako nastavlja da preti roditeljima zbog toga što ne podržavaju njegov odnos sa Tarom.

Đedović je potom poručio i otkrio Nenadu da je Tara sve vreme igrala igru sa njim.

Tara je sedela njemu u krilu, a ja sam je napu*avao zubog toga. Ona je govorila kako je ubeđenja da on zaljubljen u nju. To nije bilo istina, a onda je on njoj rekao u fazonu ko sam ja da im k*njam. Ona je napokon priznala da je zaljubljena, a onda na kraju mi je rekla da je ona tebe šaltala. Ona se igrala sa tobom Nenade - pričao je Đedović, ali je ipak sačuvao Ša i nominovao Jelenu.

Lepi Mića nije štedeo reči o Ša, za koga smatra da je totalno posrnuo.

Ja sam bio u sukobu sa Nenadom, posle jedne žustre rasprave sam video o čemu se radi, nisam želeo da gasim priču. Moje je da kažem da nisu u pravu, srljali su svesno u svoju propast. Posle toga sam se povukao, komentarisao sam kao svi. Što se Nenada tiče, od momenta kad su stigli drugi baloni, on je sebe uverio da je to-to, njegov nervni sistem više ne prima nikakve signale. Čovek je u nekom ozbiljnom problemu ili zabludi. Danas je rekao jednu stvar, koja je jako ružna, da bi se odrekao roditelja. Ja sam sada svestan, Nenad je u svojoj priči i guraće ovo do svog posrnuća, biće mu jasno da je ovo njegova životna zabluda. Ako mu nije jasno sa kim ima posla, onda ili nije normalan ili ne želi da bude normalan. Želim ti da oženiš Taru Simov, tebi pomoći nema. Jelenu ne poznajem, ona čak ne želi da kaže ni odakle je. Ja ne mogu da pričam sa osobama koje su tako tajanstvene. Iznela je ovde dosta stvari koje joj verujem, da su se čuli, da su bili odlični prijatelji, posle ste se razišli i nakon osam godina mu se ona javila, tako sam čuo ovde, on joj je ispovedao svoj bračni život - govorio je Mića, koji je ipak sačuvao Ša.

Bora Santana se fokusirao na novu zadrugarku Jelenu. Santana smatra da su se Batosovoj dopala dva zadrugara u Beloj kući, i to Stefan Karić i Filip Car. Potom je ustala Sandra Rešić, koja je očitala bukvicu Ša, poručila mu da više nisu prijatelji, i to zbog njegovog ponašanja, a posavetovala ga je da se okruži iskrenim prijateljima kada izađe iz "Zadruge", jer će mu to biti potrebno.

Miljana Kulić je iskritikovala Ša kao niko pre nje, a odlučila se da sačuva Jelenu, jer sa njom nije imala nikakav konflikt, niti ju je nova zadrugarka uvredila.

Ja ne znam šta ovaj čovek radi, menja mišljenje i iskaze, ja stalno dolazim do različitih teorija. Sve je slagao ovde, on je taj koji je govorio da mu je Jelena prijateljica, lagao je da voli ženu, da mu Tara ne pada na pamet. Nije njega bilo blam kada je Jelena ušla, nego strah, jer je patološki lažov. Upetljao se, da više ne zna kako da izađe iz toga. Bolje da se pravi lud do kraja rijalitija, manje je sramota, nego to što je bio sa Tarom u vezi. On je lažov notorni. Od njegove karijere više nema ništa, svi su ga se odrekli, čak i njegovi prijatelji. Bio je sa ludačom, šizofreničarkom, svestan je apsolutno svega! Pravi se da je prolupao, jer je shvatio šta je uradio. Ni on sam ne veruje da ga Tara čeka, sprda se sa njim kao što je to radila i ovde. Ja ga upoređujem sa Banetom Čolakom, a ovaj ga je i prevazišao. Varao je svoju suprugu, dok je javno nije prevario sa Tarom Simov. Danas je počeo da vređa i svoju porodicu, njega niko ne čeka, sramota je verovatno i Seku Aleksić i Ivanu Selakov, jer imaju duet sa njim. Naravno da ću njega poslati u izolaciju, Jelena me nikada nije uvredila - istakla je Kulićeva tokom nominacija.

Tokom pauze za reklame, Đedović je nastavio da iznosi detalje o Tari. Zadrugarima je ispričao da su Čorba i ona imali vrelu akciju, te da ga je zbog toga uvek štitila i bila na njegovoj strani.

Nadica Zeljković se osvrnula na svoje konflikte sa Ša, za koga i dalje ne može da veruje da je pretio svojim roditeljima, a zbog svega što je uradio ga je nazvala "sramom Srbije".

Žao mi je što se Nenad tako poneo prema meni, nisam to zaslužila, više nemam snage ni da razgovaram sa njim. Svaki put kad krenem o njemu da pričam, ne znam odakle da počnem. Današnji dan je zabeležio Nenada Aleksića Ša, koji je izvređao i roditelje i zapretio im. Mića je meni samo otvorio tu kapislu, ja sam mu i pre toga govorila sve to, on je dobio onda nervni slom zbog Ivane, kada ju je uvredila Zvezdana. Ja sad čujem da je on pričao kako je Ivana nemoralna, taj mišić kad izađe iz braka, mene glava zaboli od njegove priče. Muka mi je i od njega i teme. Tara je definitivno neuračunljivo dete, koje je svašta moglo da mi uradi preko stola. Pokušala sam da ga vratim na šine, ali je voz otišao. Mogla sam mu hipotetički reći o nekim snimcima o njegovoj izabranici, verovatno je porodica Aleksić videla njene rane radove. Neka mu Jelena sad kaže sve. Pokazao se kao jedan mišić. Stigla mu je najjeftinija poruka i ljubav od 50.000 evra! On je sram Srbije! Nemam ja još poverenja u Jelenu, ali ću nju ostaviti - govorila je Nadica.

Ovako misli ceo Balkan - potvrdila je Jelena Batos.

Čorba je još jednom javno priznao Ša da mu se divio, te mu otkrio koliko ga je razočarao i da ga više ne gleda kao ikonu.

Ša je za mene bio ikona repa, muzike, Fontane. Ja sam imao isti stav o njemu ovde, ali kako je vreme prolazilo imao je to sa Tarom, sa kojom sam ja bio i ona ima neki čudan princip, ona je mene stalno pratila, ali ja sam je kulirao. Ša je pao pod uticaj jedne klinke, za mene si ti i dalje top, ali sam izgubio tu ikonu sa ulice. Ja tebi želim sve najbolje, ti misliš da su svi protiv trebe, ja sam uvek tu za tebe, ali ne želim da ti stajem na muku, ti si sjajan i ja sam uvek tu za tebe. Jelena mi je super, ali moram da je pošaljem u izolaciju - rekao je Čorba.

Jovana Tomić Matora je uspela da isprovocira i Ša, kao i bivšu devojku Sanju Stanković tokom nominacija, iako ona nije imala nikave veze sa tim.

Ako me je neko ovde povredio, biću iskrena, ne mogu da uvijam i lažem, Nenade, znaš kakvi smo. Znaš da ti nisam zaboravila neke stvari, da teško opraštam, ali ti si neko ko je za mene uradio mnoge stvari. Uvek ste mi se našli Ivana i ti. Što se cele ove situacije tiče, postoje ljudi koji su meni želeli dobro i to su ljudi koji su mi uvek govorili sve i, da nije ušla Ermina, da mi Stefan nije govorio sve, ja bih bila gora od svih. Da si zaljubljen, jesi, da voliš, voliš, ali tebi je trenutno lakše da veruješ u laž. Ti sad i mišljenje shvataš kao napad. Napolju kad sam izašla, bilo je još gore, veruj mi. Više su ti Sandra i Đedović bili prijatelji više nego bilo ko. Đedović je suroviji nego ostali, ali je on takav. Ja sam odlučila da se distanciram, jer sam videla kako reaguješ kad te neko posavetuje. Moraš da shvatiš da mi ne možemo da podržimo nešto što vidimo svojim očima, ne smeš da zaboraviš ko si i da izgubiš sebe. Ti u ovom momentu više voliš laž nego sebe. Nema ništa gore nego kad živiš u zabludi. Što se Jelene tiče, ja o njoj menjam mišljenje iz sata u sat, svako ovde ulazi iz ličnih interesa. Šaljem nju u izolaciju - pričala je Matora.

Prekini da me ubacuješ u svoju nominaciju. Nauči da živiš bez mene - dobacila je Sanja.

Ti si verzija Tare Simov, šalješ poruke, a dr*aš ku*ac nekome - svađala se Matora.

Ti si dno ljudsko, kao gotiviš Taru, a sad je pljuješ! - vikao je Ša na Sanju.

Tokom večeri, Kristina Spalević je izgubila opkladu sa Minom Vrbaški i Jelenom Batos. Naime, ona se opkladila sa ovim zadrugarkama da se neće pomiriti sa Kristijanom Golubovićem posle skandala koji su imali na poslednjoj žurki, kao i svih uvreda koje su usledile nakon toga, ali je to ipak uradila.

Maja i Janjuš našli su se nakon skandala koji su napravili pred početak emisije u pušionici. On je plakao, a ona je pokušavala da porazgovara sa njim.

Moj i tvoj odnos se završava, nemoj me dirati, neću te dirati. Sve si ovo radila i napolju, provociraš me da će me biti sramota da odem na roditeljski - rekao joj je Janjuš na kraju razgovora.

Odmah da ti kažem, nećeš provoditi vreme sa nekim ko mi ne odgovara, ja ti obećavam, samo da te vidim - pretila je Maja.

Jovana Ljubisavljević bila je jedna od retkih takmičara "Zadruge 4" koji su sinoć podržali Ša, bez nekih kritika. Ona je svoje kritike usmerila ka Jeleni.

Sa Ša imam korektan odnos, postali smo hipotetički nastrojeni prema njemu. Ja Taru nešto posebno ni ne poznajem. Što se Jelene tiče, ona je iznela da je Ša već varao svoju suprugu, a došla je da mu pomogne, to mi malo ne ide jedno sa drugim. Ti si ovde kao neki psiholog, pa si došla nas da analiziraš, rekla si da je jezik moj najveći problem. Uzdali smo se da ćeš nam reći malo više, mislim da imaš predrasude, što mene odbija i ne želim progovoriti sa tobom ni reč. Odmah si me gurnula ramenom, zbog čega ću te ja preskočiti kad ti bude trebalo nešto. Ostavljam Ša, Jelenu šaljem u izolaciju - odlučila je Jovana.

Stefan Karić je konačno odlučio da razveže jezik i da prizna reperu da ga je Tara zavodila, što je ranije negirao.

U tebi su proradile neke emocije. Pošto sam čuo da mi je Tara vređala Osmana, ja moram da kažem neke stvari. Tebi je prijala Tara jer te je vratila u neke godine. Meni je Tara na jednoj žurki govorila sa šanka - "Želim te". Ja sam ispao smrad što ti to nisam rekao, ali morao sam zbog nje i njenog ponašanja. Ja ću biti tu za tebe sve vreme i za sve što ti je potrebno. Mislim da moraš da sedneš sa Jelenom, koju ću nominovati - rekao je Karić.

Janjuš je posle svega priznao da ga je sramota, a Ša je poručio da i njega treba da bude sramota.

Ša treba da bude sramota, kao što je mene sramota i biće me sramota do kraja života. Mislim da ne zaslužujemo nijednu lepu reč, pljunuo bih i sebe i tebe. Što se Jelene tiče, nije mi jasna, ali sam okej sa njom, ima prava da radi šta hoće ovde. Poslaću Ša u izolaciju, kao što bih sebe poslao i da se tamo stidiš, moraš da shvatiš da ovo sve nije ljubav - rekao je Janjuš.

Iako je većina zadrugara iskritikovala Ša, Jelena je ipak bila nominovana, jer su takmičari četvrte sezone odlučili da sačuvaju zadrugara sa kojim dele prostor devet meseci. Nakon zadrugarskih nominacija, došlo je do sukoba između Jelene i Ša.

Prva stvar, mnogi su mi zamerili što sam ušla, a nisam se rukovala sa njima. Od Nenada se desilo sve što je očekivano, direktno sam njemu prišla, druga stvar, mnogi kažu da sam tajanstvena. Ja sam ovde pet dana, kao što niste vi mene upoznali, nisam ni ja vas. Verujem da je slika van da sam ja opsednuta Nenadom i da sam zaljubljena, ali ću ja sama to demantovati. Svi mislite da sam ja došla da njega odvojim od Tare. Ja se izgubim, jer ne znam šta smem, a šta ne smem da kažem. Ovaj dečko stalno govori da njemu nameštaju da ostavi Taru, da sam ja ovde sa zadatkom. Vi ne shvatate da postoji i život posle Zadruge, da vaše reči imaju težinu. On je pljuvao i svoje kolege, bliske ljude, te stvari su naškodile i tim ljudima. Ja mu dajem prostora da ne bude sprdnja Srbije više, nego da objasni svoje postupke. Ona je stvorila sliku da je on se*s manijak, da imaju se*s iako je boli, pravi manijaka od njega. Ako je ovaj dečko 20 godina gradio karijeru, taj dečko više nije onaj Nenad Aleksić Ša. On meni sad ovako uzvraća, a ja sam sve ovo radila iz dobre namere. Mogla sam da dođem i kažem da Nadica nije u pravu, da donesem se*si garderobu, pa sednem pored njega, da izgleda da ga zavodim, nemam te namere. Kad on stoji iza njenih postupaka, izgleda da je on kao i ona - počela je ona.

Da nisi ušla, ja bih bio opušteniji, ti si mi haos napravila! - vikao je Ša.

Nikada mu nisam rekla da je ostavi, samo sam mu rekla da postaje kao i ona, ali sam shvatila da sa njim ne može. On meni kaže da sam psihopata, nakon svega! Nenad i ja nismo imali nikakav ljubavni odnos dok je on bio u braku. Nikada nisam čula da Nenad ima ovakvo mišljenje o svojoj supruzi, to je jako ružno. Ti si plakao i molio da ljudi pomognu njoj, ja ovo moram da kažem, Tara je išla javno, plakala, niko joj vrata nije otvorio, nije imala šta da jede, ja, koju zoveš šizofreničarkom, ja sam je kontaktirala i ponudila joj pomoć, jer te znam otkad niste imali hleba da jedeš, zbog tebe sam uradila. A ona to nije prihvatila, jer hoće stan. Ona je pobegla, zadužila te, Maja nije pobegla od Janjuša, na primer. Hteo si istinu, dobićeš je, jako malo ti je ostalo vani, nemaš pojma šta ljudi misle o tebi! Ja sam najveća budala, jer sam jedina koja te brani, jedino sam joj ja otvorila vrata! - objašnjavala je Jelena.

Nenade, prava si budala! Ti nemaš pojma šta radiš, tvoja mama ide u trgovinu, njoj se smeju! - govorila je Jelena.

A kako je meni bilo kad sam bio klinac? Da pričam o tome? Imao sam ku*ac od detinjstva i života! Smejala su mi se i deca u školi. Ako sam rekao da se daju ključevi mog stana, to je moj izbor! - besneo je Ša.

Idi, pa joj otključaj stan, posle svega što se ovde desilo, očekuješ da će joj bilo ko izaći u susret. Ko je ona njima?! Ti se još nisi razveo, useljavaš švalerku - vikao je Đedović.

Inače, ove nominacije ostaće upamćene po tome da su najduže trajale otkako je krenula "Zadruga" - do pet ujutru. Zbog dužine trajanja emisije nije se odigrala "Igra istine", koja uvek krene posle nominacija.

Nakon zadrugarskih nominacija, Darko Tanasijević je podigao takmičare koji su dobili najmanje glasova publike ove nedelje, a to su bili Nenad Lazić Neca, Nataša Radan, Ana Bulatović, kao i Ermina Pašović. Tanasijević je zadrugarima saopštio da su Nataša i Ana dobile isti broj glasanja, te da će obe takmičiti sa Jelenom u nedelju i boriti za opstanak u "Zadruzi".

Kristijan, koji je juče ujutru želeo da napusti "Zadrugu" i koji je tada spakovao sve stvari, odlučio je da ih vrati u pab nakon emisije.

Posle emisije došlo je do novog sukoba Miljane i Ša, i to zbog toga što je ona počela da mu prebacuje zbog toga što je hteo da useli Taru u stan gde je živeo sa suprugom, što je razbesnelo repera. Umorni zadrugari su vrlo brzo pošli na spavanje, a ono što je zanimljivo je da je Maja odlučila da ispoštuje Janjuša, te je jutros spavala u spavaćoj sobi, dok se on odmarao u sobi za rehabilitaciju.

Fran Pujas i Paula Hublin su sačekali da se svetla u spavaćoj sobi ugase i da se zadrugari uspavaju, te su ljubavno pomirenje obeležili još jednom vrelom akcijom.

Zadruga 4 - Fran i Paula, vrela akcija dok zadrugari spavaju, 1. deo - 05.06.2021. pic.twitter.com/YncgwpWc6L — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. јун 2021.

Autor: M. P.