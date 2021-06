SUOČILA SE SA SVOJIM PROGONITELJEM Nina Badrić bila na sudu sa čovekom koji ju je uhodio dve godine, otkrila jezive detalje: 'Stavio mi je uređaj za praćenje na kola, molila sam ga da me ostavi na miru'

Nije joj bilo lako!

Pevačica Nina Badrić otkrila je da je iz prošle godine izvukla vredne pouke - počela je više da vodi računa o svom zdravlju, postala vegetarijanka i skupila hrabrost da se suoči sa psihički nestabilnim fanom koji ju uhodio.

Nina se u aprilu ove godine susrela se na sudu sa penzionerom Ilijom M., koji ju je dve godine uhodio od Zagreba do Hvara, te joj slao pisma i pesme. Sada je prvi put otkrila koja je situacija presudila da se obrati policiji i koliko je živela u strahu.

- Zamislite kako je živeti sa spoznajom da vas neko konstantno prati i da uvek vreba na vas? Da zna vašu adresu i dolazi vam na prag, zvoni na vrata stana, da letuje gde vi letujete i spava u hotelim gde vi nastupate. Da u svakom trenutku zna gde se nalazite i da čak na autu pronađete uređaj za praćenje. Najviše sam zahvalna policiji s kojom sam u kontaktu, jer te stvari nisu nimalo bezazlene. Takve sam situacije nažalost prošla više puta u životu i nadam se da nikada više neću morati da se suočavam sa takvim ljudima, jer to nikome ne bih poželela - rekla je Nina te objasnila da nakon što je na autu našla uređaj za praćenje odmah je pozvala policiju:

- Isključivo i samo zahvaljujući policiji uspela sam da se zaštitim, te sudskom zabranom prilaska oslobodim takvih ljudi, koji su me opsedali uvereni da smo jedno drugom “suđeni” ili “da me treba spasiti”.

Penzioner Ilija M. neretko je dolazio na pevačicinu adresu, slao joj pisma i pesme, pojavljivao se pod prozorima stanova i hotela od Zagreba, preko Brača, do Hvara. Pratio ju je i po prodavnicama, te samo u tišini zurio u nju. Iako mu je Nina Badrić rekla u dva navrata da s njim ne želi nikakav kontakt, on to nije želeo ili nije mogao da shvati.

- Nakon što sam dotičnog više puta kroz miran razgovor pokušala zamoliti da me ostavi na miru i prestane uhoditi, bila sam prinuđena da potražim pomoć od policije. I to je najbolje što sam mogla da uradim. Ubuduće neću čekati niti jedan dan. Takve osobe se uvek okome na nezaštićene žene i u takvim situacijama mi je žao što pored sebe nemam jednog Supermena pa da stisne jednu pedagošku takvim osobama - istakla je Nina koja je otkrila da je protekle godine pobedila koronavirus i da se sada sjajno oseća:

- Imala sam koronu i uspela sam da je pobedim. Zahvalna sam bogu što su simptomi bili blagi, te sam osetila tek kao malo težu prehladu. No poznajem mnogo ljudi koji su jako teško prošli kroz sve, a neki od njih su nažalost izgubili bitku.

Autor: N.V.