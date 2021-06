USRED NOVOG RATA SA MUŽEM, Tanja Savić se oglasila, pa ovim ŠOKIRALA sve! Niko nije očekivao da će baš sada uraditi OVO! (FOTO)

Ne obazire se na nove optužbe i prozivke od strane još uvek zakonitog supruga?!

Pevačica Tanja Savić redovno izveštava svoje pratioce na društvenim mrežama o najzanimljvijim događajima iz života, a novom objavom na Instagramu zaintrigirala je mnoge, i to baš usred novih optužbi od strane svog još uvek zakonitog supruga Dušana Jovančevića da nije želela da dođe po njihove sinove u Australiju, a ne kako je ona izjavila da on njoj to brani.

Ona se, naime, slikala u veoma provokativnom izdanju. Skinula se u kupaći kostim, pa je pozirala golišava u kadi, dok su u prvom planu njene obline.

Fotka mokre Tanje iz WC-a pokrenula je lavinu komentara, a mahom joj poručuju da nikad bolje nije izgledala.

- Ponekad se osamim. Ne da ne volim ljude... Već se odmaram od tuđih laži - navela je ona u opisu fotke.

Autor: M.K.