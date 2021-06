Otvorila dušu!

Jeleni Đoković (34) ceo svet zavidi na onome što ima - vrlo uspešnom suprugu, ispunjenom privatnom i poslovnom životu, dvoje predivne dece, nekretninama u celom svetu.

Međutim, ona je otkrila i tamniju stranu medalje, iskreno progovorila o problemima sa kojima se suočavala u braku sa Novakom Đokovićem i načinima na koje pokušava da dovede svoj život u ravnotežu.

- Svaka prepreka sa kojom se suočimo nas ojača. Mi smo strastveni, zbog čega dolazi do razmimoliaženja. Trenutno sam posvećena majčinstvu i usporena, dok on ne želi da bude aktivan. Želi da putuje, da radi svašta, a ja ga onda upozorim da imamo dvoje dece i da moramo da im se prilgodimo - rekla je Jelena koja je istakla da je zanima samo ispunjen život.

- Ne želim da radim stvari zato što mislim da moram da ih radim i da nemam izbora. Sada znam da imam izbor. Radim na svom telu jer želim da imam energije da bih živela sa smehom i smislom - rekla je supruga najboljeg tenisera sveta, koja je istakla da Novak mnogo bolje vodi računa o sebi.

- O Novaku sam naučila da je sjajan u vođenju računa o sebi. Nekada sam mislila da je to sebično, a sada shvatam da nije, da to svi treba da radimo. Još učim kako da vodim računa o sebi. Tek kada se pobrinemo za sebe, imamo šta da ponudimo drugima - rekla je Jelena, koja je posle fakulteta u Italiji završila master i uradila doktorat iz oblasti menadžmenta u Monaku. Ona je istakla da se jedno vreme nadmetala sa Novakom.

- Biće hrabro od mene što ovo kažem pred milionima, ali pokušavala sam da se takmičim s Noletom. Mislila sam da ne dobijam dovoljno priznanja koje zaslužujem, a da se moj rad ne vidi jer se sve odvija u pozadini. Sve što sam radila bilo je nevidljivo. Žene nemaju prostora da progovore, da se pokažu i postoji stereotip o ženama sportista, kako treba da izgledaju i da se ponašaju. Nekada me je bolelo što sam prepoznata samo kao njegova žena, sad to nosim s ponosom - dodala je Đokovićka i istakla da je dosta energije uložila u odgajanje sinova.

- Svu snagu sam uložila u odganjanje njih dvoje. Posvećena sam mališanima i dajem im se u potpunosti. I Nole mi je kao dete, traži mnogo pažnje. Imam pune ruke posla, mislim da mi više ne treba. Razumem Novaka, propustio je mnogo u odrastanju dece i pretpostavljam da će hteti još jedno kad završi karijeru. Neću reći "ne", ako nam to život donese, ali reći ću da bi moj izbor bio "ne" - rekla je Jelena koja je dodala da je dugo bila usmerena na Novaka i njegove potrebe, pa je bila frustrirana jer njene potrebe nisu dolazile na red. Ali kad su dobili sina Stefana, sve se promenilo.

- Bila sam anksiozna, to me uništilo, moju sliku o sebi. Mislila sam da sam superžena, da mogu odgovoriti na sve potrebe svog muža i dece, a onda sam morala da se suočim sa strahovima. I sreća je što se to dogodilo jer sam se probudila i shvatila da moram da se posvetim sebi - dodala je za "Story" kojoj je, kako ističe, majčinstvo potpuno promenilo život, kao i nju samu.

- Bila sam fokusirama na Noleta i njegove potrebe. Onda usledi period frustracije, kada shvatite da vaše potrebe nisu ispunjene. Nisam mogla da usmerim frustracija na njega, jer nije on kriv za to, kriva sam ja i to je bio moj izbor, da mu se posvetim. Onda je došao Stefan koji me je potpuno prodrmao i zahvaljujući njemu shvatila sam da moram da povedem računa o sebi, jer da bih bila dobra mama, moram da budem dobro.

