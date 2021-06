MALER ZA MALEROM! Pevač i bivši učesnik 'Zadruge' prolazi kroz PAKAO! Za kratko vreme ostao bez OVIH STVARI, ispričao do detalja šta se desilo!

Ipak se ne predaje i ide dalje!

Savo Perović, mladi pevač i nekadašnji učesnik 'Zadruge', najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima, u poslednjih nekoliko meseci imao je niz malera.

On je, naime, morao da se vrati u Crnu Goru jer nije bilo posla, a onda mu se desio i niz drugih stvari, o čemu je pričao za Pink.rs.

- Prvo je krenulo sa tim da sam morao da se vratim u Crnu Goru jer posla nije bilo dugo i to mi je bilo najbolje rešenje. Onda sam, pre mesec dana, prvo izgubio telefon koji mi je pao negde među stene ili čak u more otišao, a da šteta bude veća, sa njim sam izgubio i sve što se u njemu našlo, između ostalog i pristup mom Instagram nalogu, koji je verifikovan i ima veću zaštitu jer traži mejl koji sam ja zaboravio, a broj telefona više nije u funkciji. Jedina šansa koju imam da ga povratim jeste da mi ljudi sa Instagrama vrate nalog, ali to može da potraje iako im pišem svaki dan. Na sve to mi se dogodilo da sam ostao i bez automobila jer se desila neka papirološka greška koju nisam primetio kada sam ga kupovao - kaže Savo i nastavlja:

- Verujem da su sve stvari desile sa debelim razlogom i da trebam početi ispočetka. Deprimiran nisam, verujem da ću Instagram vratiti u nekom trenutku, a do tada sam otvorio novi pa ko želi može i tamo da me zaprati. Svirke su mi krenule i za sada sam zadovoljan, a ovo su sve materijalne stvari koje se mogu kupiti i vratiti tako da neću da žalim. Moglo je sve biti mnogo gore, ali idem dalje podignute glave i borim se dalje. Ne kažem da je lako, ali ima i gorih stvari od onoga što se meni desilo. Bitno mi je da su porodica i prijatelji uz mene - kaže Savo.

Autor: N.V.