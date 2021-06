'Džabe što je prelepo, ako nemam svoju energiju' Rada Manojlović na meti kritika, svi komentarišu njen IZGLED, ona im OVAKO odbrusila! (FOTO)

Ne pogađaju je negativni komentari!

Poznata folk pevačica Rada Manojlović često je bila na meti kritika kada je njen stajling u pitanju.

Međutim, ona je sada istakla da je ne pogađaju negativni komentari na račun njenog izgleda jer, kako kaže, oblači se onako kako njoj to odgovara.

- Imala sam ja razne stiliste i kreatore, ali ako osetim da ja u toj emisiji nisa bila ja, jer me je nešto stezalo i ako nemam slobodu da napravim neki pokret, ako me to ograničava, džabe što je prelepo, ako nemam svoju energiju. Sebe ne doživljavam kao nekog modela koji treba da se prošeta… Ja sam u nekom drugom vremenu odrastala i imala idole, a tada je stvarno bilo mnogo bitno imati pesme i to je bilo dovoljno da budeš popularan. Smatram da ne treba da se skinem gola da bih zadovoljila svoju publiku, mislim da oni od mene očekuju pesmu - rekla je pevačica u jednoj emisiji.

Autor: M.K.