Nije joj svejedno zbog kritika!

Pevačica Milica Todorović nedavno je šokirala mnoge kada se pravo sa operacije nosa u Turskoj pojavila u emisiji, gde je otkrila šta je radila. Sama kaže da niko od njenih kolega verovatno ne bi imao hrabrosti za tako nešto, ali je ona otvorena osoba i publika je na tako nešto i navikla od nje.

Međutim, naišla je na poprilično surovu osudu javnosti - dok su se jedni razočarali, jer je važila za "prirodnu lepoticu", drugi su joj zamerali da joj nos nije dobro "urađen" i da je mogla zube da sredi umesto toga.

- Apsurdno je da se vidi neka promena na tvom licu i kao ‘a da si radila možda nešto od estetskih korekcija?’, a ti kažeš ‘Ja? Pobogu!’ Mislim, to je stvarno apsurdno, tako da, možda se vidi neka razlika i treba da se vidi, jer je mislim polomljena ta kost što se devijacije tiče, ali meni nije bila devijacija toliki problem, opet se ponavljam, što me to izluđuje me, ljudi! Nemoj da ste me više ikad pitali nešto za nos, jer sam 500 puta rekla da sam nos operisala iz zdravstvenih razloga, jer sam prskala kapi koje su mi uništile sluzokožu i to je to - rekla je Milica.

Milica je i figuru dovela do savršenstva, pohvalila se da je smršala čak 14 kilograma! Međutim, često se može naići na komentare da njene odevne kombinacije nisu "najsrećnije" i da ne zna da se obuče.

- Oni su navikli da sve bude iste, da sve budu šljokice, da se vidi butka, da se izbaci dojka, mi smo malo ograničen narod što se tiče toga, tako da 'I’m sorry', ali ja ću se uvek obući onako kako mislim da treba, nekad su tu i šljokice, zavisi, kako mi dune - rekla je i dodala da ona, uprkos tome što ima dara za slikanje, šminkanje i estetiku uopšteno, zaista ne ume da izabere garderobu sama, pa to prepušta stilistima.

- Kad meni stilistkinja donese, ja kažem meni je ovo prelepo, znači znam da kažem ovo je lepo, ovo nije lepo, ali ti sad mene samu da pustiš svaki dan da se šetam, bože me sačuvaj, što bi rekla Nataša Bekvalac ‘kao socijalni slučaj! - rekla je Milica.

Autor: M.K.