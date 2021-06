Iskreno o svemu!

Ivana Stamenković Sindi, bivša članica grupe Models, govoria je o devedesetim, kriminalu, novcu i tome kako su zbog spota pesme "Pare" ove devojke proglašene prvim sponzorušama na estradi.

- Kada je izašla pesma 'Pare, pare pare' gde smo u donjem vešu, to je bio šok. Svi su pitali, kako one pevaju o tome, pa na šta to liči. Napadali su nas, a sada je svaka druga pesma takva. Nismo bile sponzoruše, mi smo se samo zezale, ali ljudi su to preozbiljno shvatali. Predvidele smo neka dešavanja u budućnosti, sve ovo što se danas dešava. Ja vozim krš, ne zanimaju me marke i novac mi nikada nije bio važan - rekla je Ivana.

Ivana Stamenković koja se bavila modelingom od 13. godine, sa 16 je prošla kasting za grupu Models i kako kaže, slava je došla preko noći.

- Posle prve pesme i spota poslale smo ultra popularne. Napadali su nas što nismo vrhunske pevačice, ali mi nismo krile da se bavimo modelingom, znale smo da se atraktivno obučemo i sredimo, to je bilo naše. To je više šou nego koncert, diskoteke gde dolaze mladi ljudi, a mi smo tu da pravimo atmosferu. Tada se nije vodilo računa o garderobi i izgledu, pevačice su na nastupe dolazile u najobičnijoj majici, nenašminkane. Mi smo uvele u estradu da budete uvek tip-top našminkane, da frizura bude sređena. Umesto nas, pevale su profesionalne pevačice, među kojima je Tanja Jovićević, koja je najbolji vokal ikada - kaže Sindi.

Jedan od najvećih hitova grupe Models, pesma "Noć je vedra nad Srbijom", nastala je za vreme bombardovanja i još uvek se sluša po klubovima.

- Tada su bile aktuelne patriotske pesme. Pevamo, noć je vedra nad Srbijom, zato što je bilo vedro nebo u tom periodu. Mi smo upotrebile narodnu nošnju, ja sam stavila pero kao Indijanac, jer su oni ugrožena vrsta. Sve to ima neku simboliku. Lično, omiljena pesma iz tog perioda mi je 'Tek je 12 sati'. Sve to su mi lepa sećanja, bile smo mlade i ceo taj svet nam je bio nov i zanimljiv - kaže Ivana.

Slabo sam izlazila, jer sam već sa 16 godina ušla u grupu i radile smo po klubovima, kaže Ivana.

- Klubovi su me podsećali na radno mesto, i kada izađem privatno, pitala sam se šta treba da radim, kako da se ponašam. Kada ne pevam, nego stojim u masi i igram, bilo mi je čudno. Nisam imala veze sa kriminalom, bila sam klinka, otac me je pratio na nastupe. Znala sam sve kriminalce iz viđanja, svi smo se poznavali, oni su dolazil na nastupe, ali mi nisu mi prilazili. Mene su uvek finiji momci zanimali, plašila sam se kriminala. Ipak, mora se priznati da su u njihovom svetu nekada postojali neki kodeksi, na primer da ne smeš da gledaš nečiju devojku ili ženu, koji se sada ne poštuju - kaže Ivana.

Kada se radi o novcu, bogatstvu i materijalnim stvarima, SIndi kaže da nikada nije htela milione. Sada je fora da ostaneš normalan i srećen sam sa sobom, to je poenta, a ne da imaš što više para, tvrdi ona.

- Zamisli da imaš toliko para da možeš sve, pa šta je tebi onda zanimljivo? Ja sam to skapirala kada sam imala 16, 17 godina i to mi apsolutno ni sada nije cilj. Ljudi nisu verovali kakvog krša sam ja do skoro vozila, ali svuda sam stizala njim. Ja sam ga lupala, ali ništa mu nije falilo, nisam ja to ni popravljala. Onda mi kažu, kako te nije sramota, kupi sebi novi auto. I ja prodam taj krš i dam 7.000 evra za novi auto. Taj novi automobil je više kod majstora nego što ga vozim. Dođe mi da uzmem od tate stari auto, jer meni auto, sat i marke ništa ne predstavljaju - kaže Sindi.

U poslednje vreme, pažnju javnosti ponovo privlači njen atraktivan izgled. Kako kaže, kada je pitaju šta voli da jede, ne zna šta da odgovori, jer je i sama i zaboravila.

- Jako pazim, jedem samo ribu, salate i belo meso, to je to. Treniram četiri puta nedeljno u teretani. Perfekcionista sam i to zahtevam od sebe, tela, izgleda, posla. Nikakvi tretmani, samo zdrav život i treninzi. Sada se deca sa 16, 17 godina operišu, popravljaju. To im ne treba jer su mlade i lepe, tada mnogo starije izgledaju. Kada pređeš 40. onda nešto minimalno treba uraditi na licu. Inače, ne volim trend žena sa velikim zadnjicama i prenaglašenim oblinama, već manekenski tip - kaže Ivana.

Autor: M.M.