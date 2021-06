U PANICI! Bivši zadrugar i poznati pevač izgubio telefon pun EKSPLICITNIH FOTKI I SNIMAKA, plaši se da ne ISPLIVAJU U JAVNOST!

Haos!

Pevač i bivši zadrugar Savo Perović nedavno je za portal Pink.rs otkrio da mu se desilo nekoliko pehova za kratko vreme. Naime, nakon što je zbog korone morao da se vrati u rodnu Crnu Goru, on je u jednom danu izgubio telefon, a samim tim i pristup verifikovanom nalogu na Instagramu, na koji sada ne može da uđe jer ne zna koji mejl za isti koristi. Pored toga, on je imao i papirološke probleme, zbog čega je ostao bez automobila! Ali, kako Pink.rs saznaje od dobro obaveštenog izvora, Savo je u strahu zbog još jedne stvari!

Naime, ono što nam Savo nije otkrio jeste da su se u njegovom telefonu nalazile eksplicitne fotke, kao i snimci koji, kada bi došli u pogrešne ruke, mogli bi da ugledaju svetlost dana i tako njemu načine veliku štetu!

- Kao i svaki mlad momak, Savo je imao neke malo slobodnije fotke i snimke u telefonu, ništa neobično. Međutim, sada je baš u panici otkako je izgubio telefon da ga neko ne pronađe i iskoristi to protiv njega. On se ne stidi ničega, ali ne bi voleo da ga takve stvari prate kroz karijeru. S obzirom na to da je telefon izgubio na plaži, nada se da je on otišao u more i da niko neće doći do njega, ali nikad se ne zna - kaže izvor za Pink.rs.

Da li se Savo s razlogom plaši ili ne, ostaje da vidimo.

Autor: N.V.