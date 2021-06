Nije mu bilo lako, ali je odradio sve kao pravi profesionalac.

Ovog nedeljnog popodneva na televiziji Pink u ''Premijera - Vikend Specijalu'' novinar Nemanja Vujičić našao se sa čuvenom hitmejkerkom Marinom Tucaković, koja je ispred objektiva premijerne kamere pred milionima rešila da ogoli dušu i otkrila sve o bogatoj karijeri, saradnicima i borbi sa kancerom.

Nakon razgovora sa njom, Nemanja je podelio zajedničku fotografiju uz poruku kojom je opisao kako se osećao.

- Sekunde su me delile da zaplačem. Ne znam kako sam izdržao. Glas mi je drhtao, a u stomaku vam ne mogu ni opisati šta sam osetio. Koliku bol. Tugu. Prazninu. Verujte mi, ni sam ne znam kako sam uspeo. Imam na hiljade, ali zaista hiljade izjava u toku godine. Mislim da je ovo bila moja najteža do sada. Razumeo sam je. Razumeo sam njenu bol i tugu. Njenu želju da pobedi. Znate, ja sam izgubio svoje najbliže zbog te užasne bolesti. Čekao sam u hodnicima onkologije i sve te slike prolazile su mi kroz glavu. Prisećao sam se svega. Noge su mi se odsekle, a glas zastao. Imao sam još 1000 pitanja za nju. I to je malo. Bilo je preteško voditi ovaj intervju. Nikada teže. Zbog njenih tekstova smo plakali, smejali se, zaljubljivali, odljubljivali. Toliko želim da pobedi u ovoj njenoj najvažnijoj utakmici. To mi je i obećala, a vama hvala na desetini poruka koje ste mi poslali. Naš posao je najlepši na svetu. I dok mnogi misle da je sve tako bajno, niste ni svesni da smo i mi ljudi. Od krvi i mesa. I nama je teško i bolno. Ne volimo ni mi ove situacije, ali morate da shvatite vašu ulogu. Velika Marina Tucaković - napisao je Nemanja.

Autor: N.V.