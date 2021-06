NEZAPAMĆENI HAOS! Car pljunuo i ispolivao Aleksandru jer su ga zabolele njene reči, počeo da je VREĐA I URNIŠE, ona najavila JOŠ JEDNU TUŽBU! (VIDEO)

Haos!

Tokom "Mićine igre istine" došlo je do nezapamćenog haosa između Aleksandre Nikolić i Filipa Cara. Do sukoba je došlo kada je Aleksandra podsetila Cara da je i on vređao Nadicu Zeljković i Kiju Kockar, što je ranije pomenuo Stefan Karića. Njih dvoje su se posvađali, ona mu je prsnula tečnost za nos, a on se iznervirao i pljunuo Aleks u facu, a zatim krenuo da je poliva.

J*baću ti mamu u p*čku, klošarčino glupa... - odbrusila je Aleks.

Dođi da te u glavu skinem, priđi. Nemaš pravo da me komentarišeš više - urlao je Car.

Pogodila te je istina - uzvratila je ona.

Da, ali ti ne možeš da me komentarišeš. Evo, pre spavanja da te napravim žrtvom, da ideš na spavanje kako si zaslužila - besneo je Filip.

Ti si mala p*čkica - rekla je Aleks.

Maltretiraću te, ima da budeš prva. Da ja pokažem narodu kako žene koje se zaljubljuju u oženjene, koje lete za muškarcima, koje usred dnevnog borakva gutaju spermu, koja se hapšene za prostituciju, koje bacaju kamen, koje mogu na Balkanu doguraju... Ja ču da pokažem kako se od odrona pravi nešto - govorio je Car.

Jelena, i ovaj snimak za tužbu - poručila je sestri Nikolićeva.

Jelena, pop*ši mi k*rac, pošto mi je tvoja sestra pop*šila - obratio se Filip.

Iako ga je Lepi Mića kudio i govorio Caru da prestane, on je nastavio da urniše Aleksandru, a ona je završila u suzama.

Ne želim da moj bivši partner mene pljuje - urlao je Car.

Nije te pljuvala, rekla je ono što si ti rekao - pričao je Lepi Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.